В Ростовской области за пять лет упала рождаемость на 12%

В Ростовской области за последние пять лет произошло на 4,5 тысячи родов меньше. Если в 2019 году на свет появились 36 985 детей, то в 2023 году родилось всего 32 623 ребенка. В итоге рождаемость упала на 12%. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову.