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В Ростовской области за пять лет упала рождаемость на 12%

На Дону стали закрывать родильные дома из-за снижения рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последние пять лет произошло на 4,5 тысячи родов меньше. Если в 2019 году на свет появились 36 985 детей, то в 2023 году родилось всего 32 623 ребенка. В итоге рождаемость упала на 12%. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову.

По ее словам, в небольших населенных пунктах стали закрываться родильные дома, так как женщины там рожают реже. Поэтому держать отделение и персонал ради нескольких рожениц нецелесообразно.