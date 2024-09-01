Правительство России выделит деньги на омский госпиталь для ветеранов войн

Правительство Российской Федерации выделит Омской области около 385 млн рублей на дооснащение госпиталя для ветеранов войн.
Соответствующее распоряжение № 2327 подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Средства поступят из резервного фонда кабмина. На них будет закуплено не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.
Напомним, госпиталь для ветеранов войн создается в Омске на базе здания бывшего роддома № 5 по улице Рождественского. Пятиэтажное кирпичное здание 1975 года постройки должно быть полностью реконструировано к 1 декабря 2025 года. На ремонт выделено 900 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
«Дооснащение госпиталя позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для ветеранов, проживающих в Омской области, — сообщается на сайте федерального правительства. — Работа ведется в рамках федерального проекта “Развитие инфраструктуры здравоохранения”, который входит в государственную программу “Развитие здравоохранения”.