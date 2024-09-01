Правительство России выделит деньги на омский госпиталь для ветеранов войн

Напомним, госпиталь для ветеранов войн создается в Омске на базе здания бывшего роддома № 5 по улице Рождественского. Пятиэтажное кирпичное здание 1975 года постройки должно быть полностью реконструировано к 1 декабря 2025 года. На ремонт выделено 900 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.