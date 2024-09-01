Кашель, сложности с дыханием и нарушение зрения: эти находки в телах детей шокировали даже опытных врачей

Еще одной удивительной находкой для медиков стал игрушечный крейсер «Аврора». Мало кто ожидает увидеть мини-копию корабля на рентгеновском снимке, но врачи из Иркутска лично столкнулись с этим. Теперь обо всем по порядку. В приемное отделение привезли 2-летнюю девочку со знакомыми уже нам жалобами — кашель и сложности с дыханием. Малышку обследовали и обнаружили в пищеводе «Аврору».