Кашель, сложности с дыханием и нарушение зрения: эти находки в телах детей шокировали даже опытных врачей

С мая по август 2024 года медики Бурятии и Иркутской области спасли шесть детей от попадания инородного тела. Правда, на момент обращения в большинстве случаев о посторонних предметах в организме малышей не было известно — дети забывали, что могли проглотить игрушку или бытовые вещи. КП-Иркутск собрала для вас самые яркие случаи спасения и необычных находок.
Детали конструктора.
Первая ситуация произошла в Бурятии. За помощью к медикам обратились родители 4-летнего мальчика. Причина — кашель. Заболевание нередкое, тем более для юного возраста, но несмотря на все усилия ребенок не поправлялся. Во время обследования врачи заметили, что в легкие не попадет воздух, а сердце сместилось. Тогда врачи более серьезно занялись лечением дошкольника… и о чудо! Причина кашля была обнаружена.
— Виной всему оказалась часть игрушки — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм, застрявшая у него в левом легком, — рассказывает лечащий врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.
Второй похожий случай произошел уже в Иркутской области. В Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу поступил 9-летний мальчик. Диагноз — «обструктивный бронхит, аллергический ринит». Школьника вместе с мамой выписали и посоветовали наблюдаться, но состояние ребенка резко ухудшилось. Врачи были в шоке, ведь изначально лечение помогало.
— И там нашли деталь от конструктора «Лего», представляете! — пояснила заведующая отделением пульмонологии Татьяна Бондаренко. — Одна наша доктор, пояснила, что это — фонарик от машинки! Маленький, из прозрачной пластмассы.
Еще одной удивительной находкой для медиков стал игрушечный крейсер «Аврора». Мало кто ожидает увидеть мини-копию корабля на рентгеновском снимке, но врачи из Иркутска лично столкнулись с этим. Теперь обо всем по порядку. В приемное отделение привезли 2-летнюю девочку со знакомыми уже нам жалобами — кашель и сложности с дыханием. Малышку обследовали и обнаружили в пищеводе «Аврору».
— Мы сразу заметили, что эта вещь имеет довольно острые выступающие части. Они цеплялись за стены пищевода девочки и царапали его, — рассказывает врач отделения эндоскопии ИМДКБ Илья Пикало.
Устранить посторонний предмет было не просто, но медики справились.
Батарейка, бусина и колпачок от ручки.
К необычным находкам врачи может и привыкли, а вот по родителей так не скажешь. 3-летняя девочка из Бурятии едва не заставила маму поседеть. День начинался, как обычно, дочка играла в своей комнате… и тут крик! Дошкольница рассказала родителям, что порвала бусы и одна из деталей попала ей в глаз.
— Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить ее под веко, придется только догадываться. Хорошо, что эта история закончилась без последствий, — поделилась мама 3-летней девочки Галина.
А вот в Иркутске отцу годовалой девочки пришлось просить госавтоинспекторов отвезти их в больницу так, как малышка проглотила батарейку. Родители не знали сколько времени прошло с момента попадания в организм опасного предмета, поэтому решили поехать в больницу сами, но на их пути буквально встали машины — пробка. Но все закончилось благополучно, девочку успели спасти.
Еще одной удивительной находкой для врачей из областного центра стал колпачок от ручки. Ребенок вдохнул его в январе 2024 года. Конечно, вышло это случайно, но когда инородный предмет перестал беспокоить 11-летнего школьника — он забыл о происшествии. Да и постоянный кашель, который медики не могли излечить три месяца, тоже не освежил память мальчику.
— Колпачок от ручки достаточно большой — 7 мм. Вокруг инородного тела возникли отек и покраснение, — рассказала заведующая отделением пульмонологии ИМДКБ Татьяна Бондаренко.
Благо этот случай, как и предыдущие закончился благополучно. После необходимых медицинских манипуляций все ребята вернулись домой.