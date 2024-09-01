Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кашель, сложности с дыханием и нарушение зрения: эти находки в телах детей шокировали даже опытных врачей

Инородные тела достали из шести детей в Бурятии и Иркутской области за лето.
Источник: Комсомольская правда

С мая по август 2024 года медики Бурятии и Иркутской области спасли шесть детей от попадания инородного тела. Правда, на момент обращения в большинстве случаев о посторонних предметах в организме малышей не было известно — дети забывали, что могли проглотить игрушку или бытовые вещи. КП-Иркутск собрала для вас самые яркие случаи спасения и необычных находок.

Детали конструктора.

Первая ситуация произошла в Бурятии. За помощью к медикам обратились родители 4-летнего мальчика. Причина — кашель. Заболевание нередкое, тем более для юного возраста, но несмотря на все усилия ребенок не поправлялся. Во время обследования врачи заметили, что в легкие не попадет воздух, а сердце сместилось. Тогда врачи более серьезно занялись лечением дошкольника… и о чудо! Причина кашля была обнаружена.

— Виной всему оказалась часть игрушки — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм, застрявшая у него в левом легком, — рассказывает лечащий врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.

В Бурятии в легкие 4-летнего мальчика попала деталь от конструктора. Фото: ДРКБ Республики Бурятия.

Второй похожий случай произошел уже в Иркутской области. В Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу поступил 9-летний мальчик. Диагноз — «обструктивный бронхит, аллергический ринит». Школьника вместе с мамой выписали и посоветовали наблюдаться, но состояние ребенка резко ухудшилось. Врачи были в шоке, ведь изначально лечение помогало.

— И там нашли деталь от конструктора «Лего», представляете! — пояснила заведующая отделением пульмонологии Татьяна Бондаренко. — Одна наша доктор, пояснила, что это — фонарик от машинки! Маленький, из прозрачной пластмассы.

У 9-летнего мальчика подозревали бронхит, но то, что обнаружили в груди, удивило. Фото: ИМДКБ.

Еще одной удивительной находкой для медиков стал игрушечный крейсер «Аврора». Мало кто ожидает увидеть мини-копию корабля на рентгеновском снимке, но врачи из Иркутска лично столкнулись с этим. Теперь обо всем по порядку. В приемное отделение привезли 2-летнюю девочку со знакомыми уже нам жалобами — кашель и сложности с дыханием. Малышку обследовали и обнаружили в пищеводе «Аврору».

— Мы сразу заметили, что эта вещь имеет довольно острые выступающие части. Они цеплялись за стены пищевода девочки и царапали его, — рассказывает врач отделения эндоскопии ИМДКБ Илья Пикало.

Устранить посторонний предмет было не просто, но медики справились.

Врачи детской больницы спасли девочку, проглотившую игрушечный кораблик Фото: ОГАУЗ ГИМДКБ.

Батарейка, бусина и колпачок от ручки.

К необычным находкам врачи может и привыкли, а вот по родителей так не скажешь. 3-летняя девочка из Бурятии едва не заставила маму поседеть. День начинался, как обычно, дочка играла в своей комнате… и тут крик! Дошкольница рассказала родителям, что порвала бусы и одна из деталей попала ей в глаз.

— Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить ее под веко, придется только догадываться. Хорошо, что эта история закончилась без последствий, — поделилась мама 3-летней девочки Галина.

А вот в Иркутске отцу годовалой девочки пришлось просить госавтоинспекторов отвезти их в больницу так, как малышка проглотила батарейку. Родители не знали сколько времени прошло с момента попадания в организм опасного предмета, поэтому решили поехать в больницу сами, но на их пути буквально встали машины — пробка. Но все закончилось благополучно, девочку успели спасти.

Зрение трехлетней девочки сохранила врач-офтальмолог из Бурятии. Фото: тг-канал ДРКБ Бурятия.

Еще одной удивительной находкой для врачей из областного центра стал колпачок от ручки. Ребенок вдохнул его в январе 2024 года. Конечно, вышло это случайно, но когда инородный предмет перестал беспокоить 11-летнего школьника — он забыл о происшествии. Да и постоянный кашель, который медики не могли излечить три месяца, тоже не освежил память мальчику.

— Колпачок от ручки достаточно большой — 7 мм. Вокруг инородного тела возникли отек и покраснение, — рассказала заведующая отделением пульмонологии ИМДКБ Татьяна Бондаренко.

Благо этот случай, как и предыдущие закончился благополучно. После необходимых медицинских манипуляций все ребята вернулись домой.