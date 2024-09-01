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Москвичам рассказали о погоде в День города

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: © РИА Новости

«Температура будет подниматься до плюс 22 — плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 — плюс 14 градусов», — отметил Леус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7—8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.