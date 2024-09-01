Москвичам рассказали о погоде в День города

«Температура будет подниматься до плюс 22 — плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 — плюс 14 градусов», — отметил Леус.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Температура будет подниматься до плюс 22 — плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 — плюс 14 градусов», — отметил Леус.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят