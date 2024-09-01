Москвичам рассказали о погоде в День города

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7—8 сентября . В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.