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В Петербурге заработала карта «Серебряный возраст»

Александр Беглов напомнил, как получить карту.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября в Санкт-Петербурге заработали карты «Серебряный возраст». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

— Владельцы карты «Серебряный возраст» с 1 сентября могут посещать музеи Петербурга за 1 рубль, а держатели Единой карты петербуржца будут подключены к программе автоматически, — сообщил градоначальник.

Карты «Серебряный возраст» — часть большого одноименного проекта, по обеспечению горожан предпенсионного и пенсионного возраста полноценным досугом и социальными услугами. Карты дают право на посещение более 20 городских музеев всего за один рубль. Получить карту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Оформить ее можно в пяти банках города: «Сбер», ВТБ, ПСБ, «Санкт-Петербург» и Газпромбанк. Для этого нужны только паспорт и СНИЛС. Изготовят карту за 8−14 дней.

Для тех, у кого есть Единая карта петербуржца, ничего оформлять не надо. Функция музей за рубль подключится автоматически.