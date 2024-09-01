В Петербурге заработала карта «Серебряный возраст»

Карты «Серебряный возраст» — часть большого одноименного проекта, по обеспечению горожан предпенсионного и пенсионного возраста полноценным досугом и социальными услугами. Карты дают право на посещение более 20 городских музеев всего за один рубль. Получить карту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Оформить ее можно в пяти банках города: «Сбер», ВТБ, ПСБ, «Санкт-Петербург» и Газпромбанк. Для этого нужны только паспорт и СНИЛС. Изготовят карту за 8−14 дней.