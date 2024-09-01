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Группа The Mysterines отменила свой тур

Ливерпульская гранж-группа The Mysterines сообщила фанатам, что «с тяжелым сердцем» отменяет все запланированные даты тура «в связи с недавними обстоятельствами». Никаких подробностей музыканты не раскрывали.

Источник: Звук

Ливерпульская гранж-группа The Mysterines сообщила фанатам, что «с тяжелым сердцем» отменяет все запланированные даты тура «в связи с недавними обстоятельствами». Никаких подробностей музыканты не раскрывали.

The Mysterines опубликовали свое заявление в социальных сетях.

Мы приносим искренние извинения всем, кто с нетерпением ждал нашего выступления, и мы глубоко сожалеем о том разочаровании, которое это принесет.

The Mysterines
группа.

Также участники группы написали, что тур для них сейчас — это «не самое лучшее решение».

Ранее The Mysterines представили свой второй альбом Afraid Of Tomorrows (2024), который попал в подборку лучших рок-альбомов июня от Звук Медиа.