Группа The Mysterines отменила свой тур

Ливерпульская гранж-группа The Mysterines сообщила фанатам, что «с тяжелым сердцем» отменяет все запланированные даты тура «в связи с недавними обстоятельствами». Никаких подробностей музыканты не раскрывали.
The Mysterines опубликовали свое заявление в социальных сетях.
Мы приносим искренние извинения всем, кто с нетерпением ждал нашего выступления, и мы глубоко сожалеем о том разочаровании, которое это принесет.
The Mysterines
группа.
Также участники группы написали, что тур для них сейчас — это «не самое лучшее решение».
Ранее The Mysterines представили свой второй альбом Afraid Of Tomorrows (2024), который попал в подборку лучших рок-альбомов июня от Звук Медиа.