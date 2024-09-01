Под Ростовом более 40 спасателей тушат траву и хозпостройки

В Октябрьском районе Ростовской области произошел пожар. Там сначала загорелась сухая трава на площади 1000 квадратных метров. Но из-за сильного ветра огонь подобрался к хутору Яново-Грушевский и перекинулся на две хозпостройки.
На месте работают 42 пожарных, задействовано 15 единиц техники, в том числе и вертолет Ми-8 МЧС России. В итоге спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. И в 14:17 огонь удалось локализовать.
Как сообщили в МЧС, 35 местных жителей были превентивно эвакуированы.