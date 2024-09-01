На маршрут № 14 в Челябинске вышли новые троллейбусы

Сегодня в Челябинске на маршрут № 14 вышли новые троллейбусы. Он соединяет Металлургический район с Калининским, Курчатовским и Центральным районами. Протяженность маршрута составляет 44 км в прямом и обратном направлениях.
Напомним, что троллейбусы «СИНАРА» начали свою работу в Челябинске ровно год назад, 1 сентября 2023 года, с маршрута № 19.
Нововведение является частью транспортной реформы и концессионного соглашения с СТМ. Для обновления троллейбусной сети в городе открыли собственный завод. По проекту Челябинск получит 168 единиц техники в основном с увеличенным автономным ходом.