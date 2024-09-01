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На маршрут № 14 в Челябинске вышли новые троллейбусы

Троллейбусы «СИНАРА» начали работу на маршруте Металлургический район — Парк Гагарина.

Источник: t.me/cheltrolleybus

Сегодня в Челябинске на маршрут № 14 вышли новые троллейбусы. Он соединяет Металлургический район с Калининским, Курчатовским и Центральным районами. Протяженность маршрута составляет 44 км в прямом и обратном направлениях.

Напомним, что троллейбусы «СИНАРА» начали свою работу в Челябинске ровно год назад, 1 сентября 2023 года, с маршрута № 19.

Нововведение является частью транспортной реформы и концессионного соглашения с СТМ. Для обновления троллейбусной сети в городе открыли собственный завод. По проекту Челябинск получит 168 единиц техники в основном с увеличенным автономным ходом.