Свидетели подтвердили причастность «Пикета» к делу о некачественных бронежилетах

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали Для меня прибыль не важна, ведь мы выпускаем не только средства защиты, но и беспилотники, в том числе дроны-»камикадзе«, которые активно используются в ходе боевых действий. В наших бронежилетах и “плитниках” парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — рассказывал предприниматель в суде.