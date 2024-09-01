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Все самолеты, садившиеся в Нижнем Новгороде вместо Москвы, отправлены в столицу

Нижегородский аэропорт принял 13 бортов в качестве запасного.

Утром 1 сентября нижегородский аэропорт имени Чкалова принял 13 бортов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

— По данным на 12:45, все самолеты отправлены за исключением двух рейсов, — говорится в сообщении аэропорта. — Рейс из Ташкента отправится в Москву в 14.45, а пассажиров из Шарджи авиакомпания доставит до столицы автобусами.

Напомним, ранее «КП» писала, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трех украинских беспилотников, летевших в столицу.