Все самолеты, садившиеся в Нижнем Новгороде вместо Москвы, отправлены в столицу

Утром 1 сентября нижегородский аэропорт имени Чкалова принял 13 бортов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
— По данным на 12:45, все самолеты отправлены за исключением двух рейсов, — говорится в сообщении аэропорта. — Рейс из Ташкента отправится в Москву в 14.45, а пассажиров из Шарджи авиакомпания доставит до столицы автобусами.
Напомним, ранее «КП» писала, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трех украинских беспилотников, летевших в столицу.