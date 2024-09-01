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В Октябрьском районе ликвидировали открытое горение

В хуторе Яново-Грушевский пожарные тушат две хозпостройки.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 14:52. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Напомним, на площади 1000 квадратных метров загорелась сухая трава. А потом пламя перекинулось на две хозпостройки в хуторе Яново-Грушевский. В итоге общая площадь пожара составила 1095 квадратных метров.

По данным спасателей, 35 местных жителей пришлось превентивно эвакуировать. На месте пожара работают 42 сотрудника МЧС, задействовано 15 единиц техники, в том числе и вертолет Ми-8 МЧС России.