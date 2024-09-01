Все билеты на концерты Oasis были распроданы за 10 часов

Новость о том, что легендарная группа воссоединяется, чтобы дать концерты в Великобритании и Ирландии, появилась 27 августа. Изначально выступления были запланированы на 14 дат в Манчестере, Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Дублине. Однако позже группа объявила о дополнительных концертах в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге в связи с «беспрецедентным спросом», сообщает NME.