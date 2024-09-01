Все билеты на концерты Oasis были распроданы за 10 часов

Продажи билетов на концерты культовой британской рок-группы Oasis стартовали в субботу, 31 августа, в 09:00 и завершились солд-аутом в 19:00 по местному времени. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.
В заявлении о прекращении продаж Oasis также призвали не приобретать билеты у перекупщиков.
Новость о том, что легендарная группа воссоединяется, чтобы дать концерты в Великобритании и Ирландии, появилась 27 августа. Изначально выступления были запланированы на 14 дат в Манчестере, Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Дублине. Однако позже группа объявила о дополнительных концертах в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге в связи с «беспрецедентным спросом», сообщает NME.
Напомним, что коллектив распался в 2009 году из-за разногласий между братьями Галлахерами. Недавно Ноэл Галлахер в шутку рассказал о причине ссоры с Лиамом: «Потому что он украл моего плюшевого мишку. Не вру. Он украл его в 1978 году».