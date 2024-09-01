Обустройство спортплощадки в Вересовке Иркутска подходит к концу

— «Народные инициативы» — это своего рода бренд Иркутской области. Он был придуман и начал реализовываться именно в нашем регионе. В определенной степени идеи, когда жители что-то сами предлагают, потом выбирают проекты, участвуют в их реализации и контролируют процессы, стали ключевыми в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — рассказала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.