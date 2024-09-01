Обустройство спортплощадки в Вересовке Иркутска подходит к концу

В Иркутске в поселке Вересовка подходит к концу благоустройство спортплощадки. Идею по ее созданию предложили представители ТОСа и поддержали местные жители. Как сообщили в пресс-службе администрации города, объект появился по программе «Народные инициативы» на улице 3-я Дачная.
— «Народные инициативы» — это своего рода бренд Иркутской области. Он был придуман и начал реализовываться именно в нашем регионе. В определенной степени идеи, когда жители что-то сами предлагают, потом выбирают проекты, участвуют в их реализации и контролируют процессы, стали ключевыми в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», — рассказала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.
На месте будущего спортивного объекта уже положили асфальт, поставили тренажеры и обустроили зону отдыха. Дело осталось за малым — положить резинопол, сделать навес и уличное освещение. Кстати, тренажеры подойдут для занятий не только детей, но и взрослых.
Стоит отметить, что ТОС «Вересовка» уже не первый раз участвует в проекте. По «Народным инициативам» в поселке также были установлены памятный знак 75-летию победы в Великой Отечественной войне и баскетбольная площадка.