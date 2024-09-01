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Charli XCX присоединилась к касту фильма I Want Your Sex

Британская певица Charli XCX сыграет в фильме I Want Your Sex вместе с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом. Режиссером картины станет Грегг Араки. Какую роль исполнит певица, пока неизвестно.

Источник: Звук

Британская певица Charli XCX сыграет в фильме I Want Your Sex вместе с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом. Режиссером картины станет Грегг Араки. Какую роль исполнит певица, пока неизвестно.

Съемки фильма I Want Your Sex начнутся Лос-Анджелесе в октябре, пишет Deadline.

До этого сообщалось, что Charli XCX присоединилась к касту ленте «Лики смерти», производство которой началось в прошлом году в Новом Орлеане. Чарли также озвучивала анимационных персонажей в картинах «Angry Birds в кино» (2016) и «UglyDolls. Куклы с характером» (2019).

В начале августа певица представила фит с Билли Айлиш Guess, который вошел в делюкс-версию ее нашумевшего альбома BRAT (2024).