Charli XCX присоединилась к касту фильма I Want Your Sex

До этого сообщалось, что Charli XCX присоединилась к касту ленте «Лики смерти», производство которой началось в прошлом году в Новом Орлеане. Чарли также озвучивала анимационных персонажей в картинах «Angry Birds в кино» (2016) и «UglyDolls. Куклы с характером» (2019).