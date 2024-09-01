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Четыре человека пострадали в ДТП с такси на Западном в Ростове

В День знаний в Ростове на проспекте Стачки столкнулись два авто, есть пострадавшие.
Источник: Комсомольская правда

Утром в воскресенье, 1 сентября, на Западном в Ростове произошло ДТП. На проспекте Стачки, в районе дома № 190а, столкнулись два автомобиля. О случившемся сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке 31-летний водитель за рулем «Фольксваген Поло» столкнулся с машиной такси «Шкода Октавия». В результате аварии пострадали два пассажира первой иномарки — 34 и 37 лет. Также травмы получили 20-летний и 54-летний пассажиры такси. В итоге все четверо были госпитализированы.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Госавтоинспекции.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ И ПОГИБ В ТРОЙНОМ ДТП.

Еще одна авария с пострадавшим в Ростове произошла в начале февраля. Только в ней, к сожалению, был и погибший.

В зимний вечер на Борко, 5 произошло тройное ДТП. По предварительным данным, 40-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в «десятку». От сильного удара авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось «БМВ Х1».

В результате ДТП с травмами госпитализировали 42-летнюю автоледи третьего авто. А водитель «Хендай Солярис» скончался на месте.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.

В конце августа супруги и их трехлетний сын погибли в ДТП под Ростовом. Авария произошла в Неклиновском районе. По предварительным данным, легковушка врезалась в фуру.

Семья из Мариуполя часто ездила в Таганрог за покупками. Так было и в тот роковой день. Супруги вместе с маленьким сыном отправились в приморский город в Ростовской области. Уладив все дела, мама, папа и ребенок отправились обратно в Мариуполь. По предварительным данным, отец пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Ребенок и родители скончались на месте.

По факту ДТП Следком возбудил уголовное дело. А прокуратура организовала проверку.

К слову, по словам знакомых семьи, супруги незадолго до гибели отметили день рождения сына. Малышу исполнилось три года.