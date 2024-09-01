Четыре человека пострадали в ДТП с такси на Западном в Ростове

Семья из Мариуполя часто ездила в Таганрог за покупками. Так было и в тот роковой день. Супруги вместе с маленьким сыном отправились в приморский город в Ростовской области. Уладив все дела, мама, папа и ребенок отправились обратно в Мариуполь. По предварительным данным, отец пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Ребенок и родители скончались на месте.