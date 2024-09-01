Rock’n’РЕН: в Москве прошел фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

— А вы знаете, что наш андеграунд знают на Западе и их лейблы в поиске российских интересных групп? — огорошил Роман. — И на фестивалях Rock am Ring в Германии и Hellfest во Франции наши до сих пор играют. Я сам бываю там и вижу, как наши вваливают, и такой кайф. А тут их можно услышать только где-то в барах или гаражах. В Кельне я попал на концерт питерской группы Messer Chups. Но куда приятнее слушать своих на «Горбушке».