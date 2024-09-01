Rock’n’РЕН: в Москве прошел фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока»

В два последних летних дня — 30 и 31 августа — во второй раз состоялся музыкальный фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока», организованный телеканалом РЕН ТВ совместно с Legenda Production. На трех сценах выступили группы и музыканты, навеки вписанные в скрижали русского рока: «Крематорий», «КняZz», «Калинов мост», «СерьГа», «Монгол Шуудан», «АлисА», «Пилот», Александр Ф. Скляр, «Бахыт-Компот» и многие другие. «Известия» рассказывают, как это было.
Дворец культуры Горбунова, в простонародье «Горбушка», считался главной рок-площадкой Москвы на протяжении 30 лет. На легендарной сцене выступали все отечественные и многие зарубежные ансамбли. В 2022 году РЕН ТВ совместно с Legenda Production запустили свой рок-фестиваль, посвященный ДК Горбунова. И вот теперь, спустя два года, рокеров собрали снова.
На этот раз рок-марафон организовали в формате опен-эйра. Зрителей ожидало немало сюрпризов. 25 коллективов за два дня — давно такой концентрации рока не было на «Горбушке». Лайн-ап радовал самых искушенных поклонников: «АлисА», «КняZz», Вадим Самойлов и «Агата Кристи», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», «Крематорий», «СерьГа», «Пилот», «Калинов мост», «Тайм Аут», «Анимация», «F.P.G», «Бахыт-Компот», «Монгол Шуудан»…
На фестивале работали три сцены. Самая большая — «Площадь». Рядом самая маленькая по размеру, но не по энергетике — «Территория». И внутри ДК — «Легенда». Лишнюю проходку спрашивали на подходе к «Горбушке» в Филевском парке. В день открытия зрителей начали пускать с 16:00. Организаторы предупреждали: приходите заблаговременно. Многие терялись, на какой площадке занимать место. Ведь перерывов между выступлениями нет. Молчит одна сцена, играют две другие. Самые преданные заняли точку на «Площади» в ожидании «СерьГи».
— На «Горбушке» была наша с Гариком Сукачевым репетиционная база, — поделился с «Известиями» лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин за кулисами. — В нашем распоряжении был зал с аппаратурой. «Путевку» на «Горбушку» нам выдала «Московская рок-лаборатория». В то время мы были в Москве известны, но всё равно на общих основаниях проходили отборочную комиссию, чтобы получить возможность репетировать на «Горбушке». Для нас это была роскошь.
Как говорит Сергей Галанин, уникальность этого фестиваля в том, что он проводится в столице.
— В Москве не так много мероприятий такого толка, как правило, это сборные концерты, — говорит лидер группы «СерьГа». — А вот чтобы музыкантов собрали на рок-фестиваль, это изюминка. Дай бог ему продолжения. Такого рода мероприятия ждут люди подготовленные. И если это семья, то там и дети тоже знакомы с рок-музыкой. И они идут сюда без родительских наставлений.
На концерт Сергей Галанин тоже пришел не один. С ним младший сын Тимофей. Он окончил МГУ, Высшую школу телевидения. С музыкой жизнь свою связывать не планирует.
Свое выступление группа «СерьГа» посвятила памяти гитариста группы Сергея Левитина. Он ушел из жизни 1 августа. Начали концерт с новой песни-посвящения «Эпоха». Музыканты вышли в майках с портретом товарища.
— Сергей еще играл в группе «Мордор», которую создавал вместе с Михаилом Рябовым, — рассказал Галанин. — Вот с Мишей мы еще и споем песню «До встречи, друг».
Ведущими фестиваля была команда утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио»: Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков. Они предупреждали со сцены: «Пейте больше жидкости, чтобы спастись от перегрева». Под конец лета Москва напоминала Ташкент. На большом экране на площади демонстрировали проморолики проектов РЕН ТВ. Новый сезон представили Алексей Корзин и Влад Рябов, ведущие экстремального тревел-шоу «Невероятно интересные истории», выходящего на канале. А на второй день фестиваля о премьерах РЕН ТВ гостям рассказали Роман Ладнев, ведущий «Самой народной программы» канала РЕН ТВ, и Владимир Щеглов, лицо «Самой полезной программы».
А тем временем фестиваль открыли на «Территории». Настоящие панки «Манго-Манго» заводили и разогревали гостей веселыми песнями про лучшую рыбу колбасу, про таких, каких не берут в космонавты, и про Валерия Чкалова. Собравшиеся двигались под латиноамериканские ритмы. Здоровые седовласые мужики веселились как дети, выстраиваясь в «паровозик» и прыгая друг за другом по танцполу.
Рома из Москвы пришел на фестиваль с розовым фламинго. Надувной круг в виде экзотической птицы обладал невероятной силой притяжения. Каждый хотел с ним сфотографироваться. Себя Роман называет рокером со стажем.
— А вы знаете, что наш андеграунд знают на Западе и их лейблы в поиске российских интересных групп? — огорошил Роман. — И на фестивалях Rock am Ring в Германии и Hellfest во Франции наши до сих пор играют. Я сам бываю там и вижу, как наши вваливают, и такой кайф. А тут их можно услышать только где-то в барах или гаражах. В Кельне я попал на концерт питерской группы Messer Chups. Но куда приятнее слушать своих на «Горбушке».
Обстановка на фестивале почти семейная. Люди поют, танцуют, пьют пиво, едят бургеры, общаются.
— А вы думали, что здесь должны от пистолетов прикуривать? — смеется Павел в шапке «Король и Шут». — Мы сюда детей привели, должны держать фасон.
Как говорит бессменный руководитель «Манго-Манго» Андрей Гордеев, не так просто раскачать «Горбуны». Но его музыкантам это удалось.
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рад, что появился фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока».
— На него собрались все те команды, которые связаны с историей легендарной «Горбушки», — поделился Александр Ф. Скляр. — Как говорится, бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, в которых рубились они. Помню, как в начале 1990-х на первый фестиваль «Учитесь плавать» на «Горбушке» приехал мощнейший Rollins Band во главе с Генри Роллинсом. Это был совершеннейший шок для всех. Мы увидели действующего западного артиста.
Группа «Ва-Банкъ» также вспомнила гитариста «СерьГи» Сергея Левина и посвятила ему и всем музыкантам, некогда игравшим на «Горбушке», но не дожившим до этого дня, свою песню.
В лайн-ап рок-фестиваля попал единственный рэпер — Саграда. Как признался «Известиям» музыкант, для него это новый опыт, как и выступление с живыми музыкантами.
— Впервые в истории нашего проекта мы делаем уникальную программу с замечательным коллективом «Соль Земли», — рассказал Артем Саграда. — Для меня это непривычно. Я открываю для себя новые форматы. Все песни с новыми аранжировками, в рамках стадионного рок-концерта.
Рэперы обычно выступают по клубам, где плохой звук. По признанию Саграды, это даже тяжело физически. На «Горбушке» работать намного комфортнее, там всё с профессиональным подходом. Музыканты представили песни из последнего альбома и хиты с новой аранжировкой.
Под занавес первого дня на площади выступил Вадим Самойлов и «Агата Кристи». «Я сказал: успокойся и рот закрой», — пела группа, и ей подпевали поклонники. Куда же без «Я на тебе, как на войне»…
— Стараюсь все-таки поддерживать в себе огонь внутреннего юнца, — сказал Вадим Самойлов.
Надо отметить работу художников по свету. Каждой группе они создали свою световую партитуру. Получилось мощно, ярко, органично с музыкальным материалом. Отличный звук заметили все. Слышно было даже у метро «Багратионовская».
Даже случайно неправильно взятые музыкантами ноты не раздражали. Поклонники видели, что это живое выступление и артисты не прячутся за фонограмму. Прямую трансляцию фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока», если не досталось билетов, можно было увидеть в официальной группе телеканала РЕН ТВ во «ВКонтакте» и «VK Видео».
Второй день фестиваля был жарче не только по температуре, но и по накалу рок-музыки. Концерты начались в полдень и завершились за полночь. По периметру фестиваль охраняла Росгвардия. Невозможно было не заметить уникального бойца — бельгийская овчарка по кличке Драган ходила в огромных защитных очках. Чтобы свет софитов не повредил глаза животного. Хозяин сразу предупреждал: руками пса не трогать, перед носом не махать. Во избежание неприятностей.
Костя Кулясов, солист «Анимации», заводил поклонников духоподъемными песнями. «Я люблю свою Родину, е-мое, а кого же еще», — анонсировал он песню «Родина». И площадь пела с ним хором.
«Я с утра за столиком с другом алкоголиком», — начали программу рокеры из «Тайм-Аута». А новая хулиганская песня «Жанна» явно пришлась по вкусу фанатам. В ней намешано всё — секс-бомба, ледокол «Ленин», «Титаник» и Жанна д’Арк и чуть Александра Розенбаума с песней «Ау». А на хите «Колючий хитрый еж» на сцену выбежали дети — стильно одетые девочки в белых юбках-пачках и черных рокерских кожанках. и мальчишки в белых брюках и косухах. Дети танцевали, а трубач исполнял соло: группа специально для фестиваля ввела в свой коллектив духовую секцию.
— Сногсшибательно детский хор «ХИТрюшки»! Приехали они к нам из солнечного Санкт-Петербурга, — представил лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев. — Думаете, это всё? А вот и нет!
И дети затянули хит «Ёхан Палыч». А потом надели желто-черные колпаки для песни «Буратино». А Александр Минаев исполнял роль парня из полена.
Солист «Монгол Шуудан» Валерий Скородед тоже вышел поддержать коллег из «Тайм-Аута». Его группе еще предстояло выступить на сцене «Легенда». «Монгол Шуудан» (название переводится как «Монгольская почта») подготовила жесткий сет с гитарными риффами и пением хором. Как заметил Скородед, в зале находилась целевая аудитория, которая знала, зачем она сюда пришла. Группе 1 апреля исполнилось 35 лет. И на концерт явились поклонники со стажем.
— Не знаю, для кого как, а для нас каждое выступление — праздник, — сказал собравшимся на танцполе Валерий Скородед.
Разгоряченные поклонники «Монгол Шуудан» снимали майки и размахивали ими над головами.
Тем временем на сцене «Территория» начал свое выступление Бранимир. Один с гитарой он держал зал, будто под гипнозом. Сильным хрипатым голосом пел про «Торпедо» и «Рубин», про маленький город. Танцпол разрывало от эмоций. Как заметил после выступления Владимир Паршиков, выступающий под именем Бранимир, поддержка в зале была очень сильной. И она помогала. А за организацию фестиваля поблагодарил РЕН ТВ, ДК Горбунова и «Наше радио».
«Крематорий» так зажег на «Площади», что музыканты даже сломали гитару. На песне «Шпионы» с музыкантами вышли мастера сабельного боя. Они появились на сцене из-под черного покрывала. Порубились на саблях и, накрывшись ветошью, скрылись в тумане. Скрипачи группы Александр Лучков и Юрий Кондратов наяривали Smells Like Teen Spirit «Нирваны» так, что у смычков рвался волос.
— А как вы посмотрите на такой кавер — Black Sabbath Марка Фрадкина и Кола Бельды? — спросил у зрителей Армен Григорян, и врубили «Увезу тебя я в тундру».
Группа «Бахыт-Компот» ныне именуется «БахКомпот». Но кредо музыкантов от этого не изменилось. Это по-прежнему жизнеутверждающее явление отечественного рока с куртуазным маньеристом Вадимом Степанцовым во главе. Свою глубокомысленную, образную и веселую поэзию лидер оформляет аутентичными русскими мотивами.
— Первый наш концерт на «Горбушке» был в малом зале, — вспоминает Вадим Степанцов. — Мы выступали на разогреве у группы «Крематорий».
Песню «Ой, мороз, мороз» группа исполнила в оригинальной аранжировке. Степанцов пел известные слова под мелодию Dragostea Din Tei румынской группы O-Zone и Дана Балана.
На фестивале «Легенда русского рока» группа встретилась с товарищами из «Тайм-Аута». Давние друзья когда-то привели коллектив Вадима Степанцова на Киностудию имени Горького, где та записала свой первый альбом «Пьяная-помятая пионервожатая». На фестивале «БахКомпот» исполнил заглавную песню с этой пластинки. После строчек «пьяная-помятая пионервожатая, с кем гуляешь ты теперь, выдра конопатая?» последовал проигрыш песни Пугачевой «Делу время». Партер «Легенды» ликовал.
Поклонники группы «F.P.G.» под песню «Дерзость и молодость» активно слэмились — танцевали, прыгали и толкались. Так двигаются поклонники панков. У нижегородской панк-рок-группы огромная армия поклонников. Они в такт трясли хаером и подпевали своему кумиру.
— Я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Вам повезло. Да и нам тоже, что мы здесь! — сказал Антон «Пух» Павлов и запел свою песню «Повезло». Как оказалось, у фронтмена есть поклонники, которые приходят на его концерты с розами. На рок-концерте, прямо скажем, неожиданно.
Второй день фестиваля подходил к финалу. Тысячи зрителей ждали хедлайнера, группу «АлисА». Судить о популярности этих музыкантов можно было по количеству мерча с логотипом и портретами Константина Кинчева. В этом году группе стукнул 41. Но до сих пор энергия бьет ключом.
В седовласом мужчине с окладистой бородой поклонники не сразу узнали Константина Кинчева. Но стоило ему взять микрофон, всё встало на свои места.
— Он как Дед Мороз, ближе к полуночи появился, — шутили фанаты.
— Да, и выглядит как крутой рок-Санта. В темных очках, в развевающемся плаще, — поддерживает миловидная девушка в майке с Кинчевым двадцатилетней давности.
Свое выступление Константин Кинчев начал с песни «Стать Севера» из одноименного альбома 2005 года. «О родной земле,/ О разбитых лбах,/ О тропе наверх/ Словом за слово./ Подними меня/ К небу на руках,/ Упокой звезду/ Несуразную». В толпе развевались красные и черные флаги «АлисА», зажглись файеры. Поклонники переходили с других сцен на площадь. Кто не поместился, нашли выход. Они распахнули окна ДК Горбунова и смотрели на выступление кумира сверху. Оттуда было видно, что за пределами территории фестиваля в парке тоже собралась большая толпа, которая также прыгает и поет.
На следующей песне «Смутные дни» фанаты скандировали: «Остановите нас!» И с последними строчками — «Небо горит, мы танцуем в огне./Остановите нас» — на площади начался дружный, массовый, синхронный запал. Фанаты одномоментно зажгли файеры. И красным озарилась не только сцена, но и море поклонников.
Тепло принимали и песню «Солнце — Иерусалим». Это самая длинная песня в репертуаре «Алисы». Ее продолжительность — 9:32. Но за это время многие наконец смогли станцевать медленный танец. На следующий день после фестиваля «АлисА» выпускает релиз нового альбома «Гойда». Фанаты хвастались, что уже с 27 августа выучили песни. У них была возможность по предзаказу приобрести альбом раньше.
Участники и гости фестиваля сошлись во мнении, что это благое дело надо обязательно продолжать. Собираться на площадке легендарной «Горбушки» всегда приятно.
— Спасибо телеканалу РЕН ТВ за поддержку русского рока и этого фестиваля, — сказал директор ДК Горбунова Алексей Ларин. — Искренняя благодарность генеральному директору РЕН ТВ Владимиру Тюлину и генеральному продюсеру РЕН ТВ Михаилу Тукмачеву.
Говорят, что русский рок умер. Но когда два дня на «Горбушке» собираются тысячи фанатов с детьми, невооруженным глазом видно, что это мнение преждевременно.