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Catfish and the Bottlemen отменили концерт в Дублине за десять минут до его начала

Инди-рок-группа Catfish and the Bottlemen должна была впервые за пять лет выступить в Ирландии, но за десять минут до того, как слушателей начали пускать в зал, шоу отменили. Промоутер объявил, что концерта не будет «из-за болезни артиста».

Источник: Звук

Инди-рок-группа Catfish and the Bottlemen должна была впервые за пять лет выступить в Ирландии, но за десять минут до того, как слушателей начали пускать в зал, шоу отменили. Промоутер объявил, что концерта не будет «из-за болезни артиста».

Группа пока не поделились подробностями о случившемся в Дублине в социальных сетях, пишет NME.

В настоящее время Catfish and the Bottlemen готовятся к десятилетнему юбилею выпуска своего дебютного альбома The Balcony (2014). Переиздание лонгплея увидит свет 16 сентября. Ранее также группа анонсировала свой первый стадионный тур, стартующий в августе 2025 года.

Не так давно ливерпульский коллектив The Mysterines сообщил фанатам об отмене гастролей.