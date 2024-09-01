Catfish and the Bottlemen отменили концерт в Дублине за десять минут до его начала

Инди-рок-группа Catfish and the Bottlemen должна была впервые за пять лет выступить в Ирландии, но за десять минут до того, как слушателей начали пускать в зал, шоу отменили. Промоутер объявил, что концерта не будет «из-за болезни артиста».
Группа пока не поделились подробностями о случившемся в Дублине в социальных сетях, пишет NME.
В настоящее время Catfish and the Bottlemen готовятся к десятилетнему юбилею выпуска своего дебютного альбома The Balcony (2014). Переиздание лонгплея увидит свет 16 сентября. Ранее также группа анонсировала свой первый стадионный тур, стартующий в августе 2025 года.
Не так давно ливерпульский коллектив The Mysterines сообщил фанатам об отмене гастролей.