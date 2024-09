Catfish and the Bottlemen отменили концерт в Дублине за десять минут до его начала

В настоящее время Catfish and the Bottlemen готовятся к десятилетнему юбилею выпуска своего дебютного альбома The Balcony (2014). Переиздание лонгплея увидит свет 16 сентября. Ранее также группа анонсировала свой первый стадионный тур, стартующий в августе 2025 года.