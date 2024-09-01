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В Октябрьском районе пожар полностью ликвидировали

Под Ростовом потушили траву и две хозпостройки.
Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области полностью потушили пожар. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Напомним, сообщение о возгорании сухой травы на площади 1000 квадратных метров на пульт пожарной охраны поступило в 12:30. К моменту приезда пожарных огонь с травы перекинулся на две хозпостройки в хуторе Яново-Грушевский.

На месте было задействовано 42 спасателя, 15 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. В 14:17 огонь удалось локализовать. А в 14:52 пожарные сообщили о ликвидации открытого горения. Полностью возгорание удалось потушить в 16:40.