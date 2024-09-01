Полина Гагарина стала народной артисткой Башкортостана

Певица Полина Гагарина поделилась в социальных сетях роликом, в котором ей присваивают звание народной артистки Башкортостана. Награду исполнительнице вручил Радий Хабиров, глава республики.
Полина Гагарина прославилась на всю страну после победы в шоу «Фабрика звезд» (2002-…) в 2003 году. На тот момент ей было всего 16 лет.
В 2007 году вышел ее дебютный альбом «Попроси у облаков», а весной 2015-го Полина стала участницей «Евровидения» от России. Певица заняла второе место на конкурсе с песней A Million Voices (2015).
Последний лонгплей артистки «Вдох» вышел в 2022 году.
Не так давно Полина Гагарина заявила, что не нуждается в титулах «королевы, дивы и царицы». Ведь она делает то, что любит и без чего не может жить, и этого ей достаточно.