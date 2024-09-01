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Адель объявила, что возьмет длительный перерыв в выступлениях

Британская певица Адель заявила на своем концерте в Мюнхене, что на какое-то время оставит сцену. Артистка планирует взять перерыв после того, как даст выступления в Лас-Вегасе, перенесенные ранее из-за ее болезни.

Источник: Звук

Британская певица Адель заявила на своем концерте в Мюнхене, что на какое-то время оставит сцену. Артистка планирует взять перерыв после того, как даст выступления в Лас-Вегасе, перенесенные ранее из-за ее болезни.

Адель закончила серию выступлений в Мюнхене, которому посвятила десять вечеров августа. На последнем концерте она сказала своим поклонникам: «Я не увижу вас невероятно долго».

Певица объяснила слушателям, почему приняла такое решение.

Я потратила последние семь лет на то, чтобы построить для себя новую жизнь, и сейчас я хочу ее прожить.

Адель
певица.

Артистка также поблагодарила своих фанатов, сказав: «Я запомню эти концерты на всю жизнь, они были захватывающими».

Ранее в этом году Адель заявила, что в ближайшее время не планирует выпускать новые песни и хочет на время уйти из музыки. Последний лонгплей певицы «30» вышел в конце 2021 года.