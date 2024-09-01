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«Сказал ей отойти, но она ответила “нет”: В Петербурге мужчина на видео признался в убийстве модели из Ростовской области

Следователи показали видео допроса подозреваемого в убийстве модели из Таганрога.
Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге 29 августа возле заброшенного дома культуры на проспекте Обуховской Обороны обнаружили тело женщины.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Мужчина рассказал следователям, что произошло в день преступления.

РАНИЛИ В СЕРДЦЕ.

По данным управления МВД по Санкт-Петербургу, прохожие увидели тело молодой женщины возле заброшенного дома культуры. Полицейские установили, что неизвестные ранили женщину в грудь, в область сердца.

Следователи завели дело по статье «Убийство». Позже силовики установили личность убитой. Ей оказалась 33-летняя уроженка Ростовской области.

Тело женщины нашли возле заброшенного дома культуры. Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», женщина какое-то время жила в Таганроге, училась здесь в местном вузе. Увлекалась моделингом и фотосъемкой. Когда и зачем она решила перебраться в Санкт-Петербург, неизвестно.

1 сентября в следственном управлении СК по Санкт-Петербургу сообщили, что подозреваемого нашли в одном из городов Ленинградской области. По данным ведомства, предполагаемый преступник — 22-летний безработный из Псковской области. Мужчина уже дал признательные показания.

Женщина увлекалась моделингом. Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НЕ ХОТЕЛ С НЕЙ РАЗГОВАРИВАТЬ».

Следком опубликовал видео допроса задержанного. Он утверждал, что женщина якобы пыталась завязать с ним беседу. По его словам, после отказа незнакомка настаивала на общении, и его это разозлило.

— Я ей сказал, что не хочу дальше вести диалог, отойдите от меня. Она мне ответила: «Нет». Тогда я из рюкзака достал нож и ударил ее в область груди.

Раненая скончалась на месте происшествия. После преступления подозреваемый скрылся. Как сам мужчина рассказал силовикам, он ушел по набережной в сторону центра города. По пути спрятал нож.

— Я вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь и прошу прощения у родных и близких потерпевшей.

Подозреваемый во всем сознался и признал вину. Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как сообщили в следственном комитете по Санкт-Петербургу, мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в следственном управлении.