Камила Кабельо выпустит делюкс-версию альбома C, XOXO

Певица Камила Кабельо объявила в своих соцсетях, что выпустит расширенное издание своего последнего альбома C, XOXO (2024), в которое войдет совершенно новая песня Godspeed. Планируется, что релиз увидит свет 6 сентября.
«Я желаю тебе всего самого наилучшего, но подальше от меня», — подписала видео с анонсом Камила Кабельо, намекая на тему расставания в своем новом треке.
Незадолго до объявления певицы в сети активно ходили слухи, что недавний шестой альбом Сабрины Карпентер Short n' Sweet (2024) включает в себя песни о возможном любовном треугольнике между ней, Камилой Кабельо и Шоном Мендесом.
Ранее, в июне, Камила выпустила свой четвертый студийный альбом C, XOXO, в который вошли 14 треков. Лонгплей пестрит громкими именами: Playboi Carti, Lil Nas X, Дрейк, JT, Yung Miami, BLP KOSHER.