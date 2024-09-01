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Смертельное ДТП произошло на трассе под Ростовом

В аварии на трассе «Азов-Ейск» один человек погиб, четверо пострадало.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 1 сентября, на 14 километре + 300 метров трассы «Азов-Ейск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль «Датсун Он До», нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся с «Ладой Грантой».

В итоге скончался 40-летний пассажир «Датсун Он До», травмы получили два пассажира «Лады Гранта» и водитель. Пострадал и водитель «Датсун Он До». Все пострадавшие были госпитализированы.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.