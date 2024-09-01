Смертельное ДТП произошло на трассе под Ростовом

В воскресенье, 1 сентября, на 14 километре + 300 метров трассы «Азов-Ейск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, автомобиль «Датсун Он До», нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, столкнулся с «Ладой Грантой».
В итоге скончался 40-летний пассажир «Датсун Он До», травмы получили два пассажира «Лады Гранта» и водитель. Пострадал и водитель «Датсун Он До». Все пострадавшие были госпитализированы.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.