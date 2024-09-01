«Ростов» разгромил «Факел» со счетом 4:1

В воскресенье, 1 сентября, в донской столице на стадионе «Ростов Арена» состоялась встреча ФК «Ростов» и ФК «Факел». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Счет в игре открыли ростовчане. Первый гол забил Николай Комличенко. Затем с пенальти дончане забили еще один гол. На перерыв комнды ушли со счетом 2:0 в пользу «желто-синих».
Во втором тайме гостям удалось забить один гол. Однако на 72-ой минуте матча ростовский Роналдо перехватил преимущество. Четвертый гол на 84-минуте забил Голенков. Игра завершилась со счетом 4:1.
Теперь команда дончан находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.