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«Ростов» разгромил «Факел» со счетом 4:1

Команда «желто-синих» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 1 сентября, в донской столице на стадионе «Ростов Арена» состоялась встреча ФК «Ростов» и ФК «Факел». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счет в игре открыли ростовчане. Первый гол забил Николай Комличенко. Затем с пенальти дончане забили еще один гол. На перерыв комнды ушли со счетом 2:0 в пользу «желто-синих».

Во втором тайме гостям удалось забить один гол. Однако на 72-ой минуте матча ростовский Роналдо перехватил преимущество. Четвертый гол на 84-минуте забил Голенков. Игра завершилась со счетом 4:1.

Теперь команда дончан находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.