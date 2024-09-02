Таксисты должны теперь иметь два полиса страхования

Сейчас пассажир может рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч руб. и только в том случае, если автомобиль попал в ДТП по вине таксиста. Либо в той ситуации, когда у виновника аварии, если это не таксист, есть полис ОСАГО. В общем, такси, по сути, приравнивается к общественному транспорту. Водитель автобуса, например, также должен иметь два страховых полиса: ОСАГО и ОСГОП. ОСАГО на случай происшествия по его вине, ОСГОП — на все остальные случаи, когда пострадал пассажир.