С 1 сентября начнут действовать новые правила оказания услуг телефонной связи, куда входят все услуги, которые оказывают операторы связи абонентам: звонки, СМС, доступ к интернету и т.д.
Одно из главных изменений: операторы связи не смогут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, пересматривать будет нельзя. Это значит, что если у вас безлимитные звонки, то отключить эту услугу оператор связи без вашего согласия не сможет. Абонентскую плату, то есть сам тариф, компании смогут по-прежнему повышать в одностороннем порядке.
Среди новых положений — допускается возможность предоставления счета или информации о задолженности посредством личного кабинета на едином портале госуслуг при наличии у абонента подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, перенести номер от одного оператора к другому можно будет дистанционно с помощью электронной подписи.
В целях противодействия мошенническим действиям с согласия абонента может устанавливаться ограничение на передачу текстовых сообщений.
Отсутствие использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не менее 90 календарных дней, признается конклюдентными действиями (молчаливым согласием — ред.), направленными на расторжение договора по инициативе абонента. Звонок менее трех секунд не засчитывается, а в перечень номеров, звонки на которые должны быть всегда бесплатными, добавят справочные службы минобороны.
Новые правила будут действовать шесть лет.
Новые правила расширяют каналы коммуникации операторов с абонентом в случае изменения условий оказания услуг, наличия задолженности и т.п., пояснили «РГ» в МТС. «Часть этих требований уже реализуется операторами, изменения носят чисто технический характер. Норма, позволяющая переиспользовать номер, который не использовался более 90 дней, связана с ограниченностью ресурса номерной емкости. Государство заинтересовано в том, чтобы неиспользуемый ресурс был доступен для оказания услуг», — сообщили в пресс-службе оператора.