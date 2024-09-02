С 1 сентября начнут действовать новые правила оказания услуг телефонной связи

Одно из главных изменений: операторы связи не смогут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, пересматривать будет нельзя. Это значит, что если у вас безлимитные звонки, то отключить эту услугу оператор связи без вашего согласия не сможет. Абонентскую плату, то есть сам тариф, компании смогут по-прежнему повышать в одностороннем порядке.