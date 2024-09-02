Вступили в силу правила размещения камер фотовидеофиксации нарушений дорожного движения

Новыми правилами установлен четкий перечень мест, где такие камеры можно устанавливать. На дорогах с выделенной полосой для движения маршрутного транспорта, на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение отчетного года произошло четыре и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида, или два ДТП одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Превентивные меры, то есть установка камер в местах, где возможен рост аварийности, не предусмотрены.