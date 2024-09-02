Вступили в силу правила размещения камер фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. А именно — поправки в закон об организации дорожного движения и постановление правительства, которое утвердило эти новые правила. Главная новость для автомобилистов в том, что нарушение порядка установки таких комплексов — основание для прекращения административного дела. То есть штраф автовладелец не получит.
Новыми правилами установлен четкий перечень мест, где такие камеры можно устанавливать. На дорогах с выделенной полосой для движения маршрутного транспорта, на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение отчетного года произошло четыре и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида, или два ДТП одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Превентивные меры, то есть установка камер в местах, где возможен рост аварийности, не предусмотрены.
Зато предусмотрено, что камеры будут размещаться на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог, а также других работ, требующих введения временных ограничения или прекращения движения, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена стоянка или остановка, а также на перекрестках и в местах, определяемых при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения. Причем в случае размещения камер в местах производства дорожных работ они должны будут тут же сниматься, когда такие работы прекращаются.
Зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны иметь общих зон контроля. В населенных пунктах камеры могут быть установлены на расстоянии не менее километра, вне населенных пунктов — не менее пяти километров, если речь не идет о перекрестках.
Зона контроля комплексов не может начинаться ранее, чем через 150−300 метров от предупреждающего о камере знака. А при начале населенного пункта — не менее 100 метров от знака, обозначающего начало этого пункта.
По мнению экспертов, благодаря новым правилам часть уже установленных камер перестанет работать на выявление нарушений.