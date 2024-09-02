С 9 сентября начнут применять новшества о новых размерах судебных пошлин

Для некрупных исков пошлина выросла незначительно, уверяют эксперты. Например, пошлина при подаче иска в размере 100 тысяч рублей пока еще составляет 3,2 тысячи рублей. С 9 сентября она будет повышена до 4 тысяч рублей.