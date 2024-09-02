С 9 сентября начнут применять новшества о новых размерах судебных пошлин

Закон установил новые размеры судебных пошлин. Новшества начнут применять с 9 сентября. Как отметили в свое время в Верховном суде России, вместе с новыми пошлинами расширяются и льготы. Поэтому доступность правосудия должна сохраниться.
Для некрупных исков пошлина выросла незначительно, уверяют эксперты. Например, пошлина при подаче иска в размере 100 тысяч рублей пока еще составляет 3,2 тысячи рублей. С 9 сентября она будет повышена до 4 тысяч рублей.
При этом, как сообщают эксперты, иски до 100 тысяч рублей — это более 90 процентов всех имущественных исков в судах общей юрисдикции.
«Таким образом, изменения от принятых поправок не будут заметны большинству участников судебных процессов», — сказал один из собеседников «РГ» из судебной системы.
Появились и дополнительные льготы для граждан. Например, по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, введена новая льгота в виде освобождения от 70 процентов пошлины.
Возможны также отсрочки и рассрочки в уплате пошлины. В некоторых случаях пошлина может быть уменьшена.