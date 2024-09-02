Не были в печали: Арзамасова вышла в свет после родов, Мот проводил лето концертом

На следующий день чета Мота и Марии Мельниковой переместилась в Зеленый театр парка Горького. Там под занавес уходящего лета прошел сольный концерт рэпера, во время которого супруга не раз составляла ему компанию на сцене — и в танце, и в песнях. Они исполнили свою версию хита «Февраль» Анжелики Варум и Леонида Агутина, намекая на приближение зимы. Поэтому в последний час августа уже весь зал как в последний раз подпевал и отдавал все движения ритмам «День и ночь», «Мама, я в Дубае» и «Август — это ты».