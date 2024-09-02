Не были в печали: Арзамасова вышла в свет после родов, Мот проводил лето концертом

Прошлая неделя прошла под знаком проводов лета и старта новых светских сезонов. Первую презентацию провел телеканал СТС, который собрал звездных друзей в Yauza Place, чтобы рассказать о будущих новинках. В этот же вечер светских гостей собирала команда Идриса Гитинаева, которая отвечает за многие большие столичные ивенты. Пятницу звезды шоу-бизнеса провели в ритме танца на Midnight Ball супруги рэпера Мота Марии Мельниковой и Руслана Айдаева. Сам Мот провожал с поклонниками лето 31 августа концертом в Зеленом театре парка Горького. А молодой рэпер nkeeei, известный по завирусившемуся треку «Гламур», устроил 1 сентября закрытую презентацию дебютного альбома в стиле школьного бала. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
В среду, 28 августа, СТС презентовал новый сезон в пространстве Yauza Place. Среди гостей на вечеринке были замечены Никита Панфилов, Владимир Зайцев, Анна Снаткина, Эвелина Бледанс, Мария Киселева, Анна Банщикова, Иван Жвакин, Владимир Маркони, Елена Бирюкова, Дмитрий Чеботарев, Анна Котова, Александр Рогов, Александр Белькович. Неожиданно на мероприятии появилась Лиза Арзамасова. 8 августа актриса родила дочку Лию. Это второй ребенок в браке с фигуристом Ильей Авербухом.
Генеральный директор канала Александр Акопов и главный режиссер Антон Федотов анонсировали самые интересные премьеры. В линейке проектов появится городское фэнтези «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой. Дмитрий Нагиев отправится в Геленджик за бриллиантами на один миллиард рублей в экшен-комедии «Кто быстрее?». Сергей Бурунов станет ведущим экстремального реалити «В темноте». Музыкальную драму Сергея Жукова «Плакса», сопродюсером которой выступил Wink, покажут на СТС. А также зрители увидят «Челюскин. Первые», «Между нами химия» и «Ландыши».
В этот же вечер команда Идриса Гитинаева, которую светская Москва хорошо знает по многим большим мероприятиям, тоже устроила прием в честь старта нового сезона. Встречали гостей в ресторане Kilim со всей теплотой восточных традиций — крепкими объятиями, сытными блюдами местной кухни и музыкой. Хедлайнером стала группа «Нееет, ты что» — молодой коллектив, родившийся в Махачкале несколько лет назад. Их музыка — колоритный сплав джаза, рока, фанка и электроники со жгучей россыпью локальных отсылок и сленга в текстах.
Поводом собраться, впрочем, стал не только старт светского сезона, но и ребрендинг. После разногласий с бывшим партнером, которые вышли и в публичное поле в Telegram-каналах, команда guest.mgmt презентовала новое ироничное в свете последних событий название — No Name buro. Светская явка на мероприятии подтвердила идею о том, что имя не главное, что есть у Гитинаева. Кульминацией стал вынос двух больших тортов. Возможность загадать желание организаторы заботливо предоставили каждому, раздав по набору со свечой и спичками к каждой порции десерта.
В пятницу, 30 августа, звезды шоу-бизнеса устремились в концертный зал «Барвиха Luxury Village», где прошел II турнир по спортивным бальным танцам Марии Мельниковой и Руслана Айдаева Midnight Ball. В соревнованиях приняли участие профессиональные танцовщики. Первыми на паркет вышли сама Мария Мельникова и Остин Джосон. Сюрпризом стало выступление еще одной звезды Лизы Лаковицки. По традиции на балу состоялось не только состязание, но и музыкальное шоу. Открытие вечернего отделения сопровождало живое выступление оркестра и популярных артистов — супруга Марии Мельниковой рэпера Мота, Александра Реввы, Jony и Григория Лепса.
Ведущими мероприятия в этом сезоне стали президент Российского танцевального союза Станислав Попов и Регина Тодоренко. Среди гостей были Яна Рудковская, Юлия Прокип, Михаил Гуцериев и многие другие. Здесь гостей тоже угощали тортом — четырехъярусным произведением от звездного кондитера Марины Синицкой, украшенным съедобными бутонами роз.
На следующий день чета Мота и Марии Мельниковой переместилась в Зеленый театр парка Горького. Там под занавес уходящего лета прошел сольный концерт рэпера, во время которого супруга не раз составляла ему компанию на сцене — и в танце, и в песнях. Они исполнили свою версию хита «Февраль» Анжелики Варум и Леонида Агутина, намекая на приближение зимы. Поэтому в последний час августа уже весь зал как в последний раз подпевал и отдавал все движения ритмам «День и ночь», «Мама, я в Дубае» и «Август — это ты».
В первый день осени столичная публика встретилась на закрытой презентации в честь релиза дебютного альбома молодого исполнителя nkeeei first date magic, известного по завирусившемуся треку «Гламур». Друзей и поклонников творчества он собрал в парке «Музеон». Дресс-код продиктован в тему дня — школьный бал.