Офицер «Альфы» Демидкин: план спецназа в Беслане из-за взрыва отменили

«Рядом был наш учитель — это мама моего одноклассника, сейчас она директор нашей школы. Они все нас поддерживали. Когда ты ребенок, ты не понимаешь, что с тобой происходит. Я ребятам, кто был из 10−11 класса, когда видимся, говорю: “Вы были взрослые, вы понимали, что жизнь сейчас может закончиться”. А для меня тогда это было: да, загнали, да, почему-то держат, почему-то не дают воды», — сказал Баев.