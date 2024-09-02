С 2028 года высокоскоростные поезда между двумя столицами будут ходить каждые 15−20 минут

Запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург уже не просто проект. Как будет выглядеть первый поезд, который запустят по этой дороге, сейчас можно увидеть на выставке в Центральном выставочном зале «Манеж», где представлен макет его головного вагона в натуральную величину. В него можно войти, посидеть на комфортабельных сиденьях и представить, что поезд вот-вот тронется. Впрочем, до этого момента придется немного подождать, хотя сам процесс создания нового локомотива идет строго по плану. Его производитель — предприятие «Уральские локомотивы» — в минувшую пятницу уже получил заказ за поставку к 2030 году 43 высокоскоростных электропоездов «Белый кречет». Такое рабочее название новой железной «птице» по имени самого крупного и быстрого представителя отряда соколов предложили транспортные эксперты.