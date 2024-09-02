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С 2028 года высокоскоростные поезда между двумя столицами будут ходить каждые 15−20 минут

Источник: Российская газета

Запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург уже не просто проект. Как будет выглядеть первый поезд, который запустят по этой дороге, сейчас можно увидеть на выставке в Центральном выставочном зале «Манеж», где представлен макет его головного вагона в натуральную величину. В него можно войти, посидеть на комфортабельных сиденьях и представить, что поезд вот-вот тронется. Впрочем, до этого момента придется немного подождать, хотя сам процесс создания нового локомотива идет строго по плану. Его производитель — предприятие «Уральские локомотивы» — в минувшую пятницу уже получил заказ за поставку к 2030 году 43 высокоскоростных электропоездов «Белый кречет». Такое рабочее название новой железной «птице» по имени самого крупного и быстрого представителя отряда соколов предложили транспортные эксперты.

Этого производителя из города Верхняя Пышма Свердловской области москвичи знают по поездам «Ласточка», которые ходят по Московским центральным диаметрам, а на других железных дорогах страны пассажиры ездят на его же поезде «Финист». «Год назад президент Владимир Путин подтвердил план высокоскоростного движения в России, — напомнил зампредседателя правительства России Виталий Савельев во время подписания договоров между компаниями, участвующими в создании первого в России высокоскоростного поезда. — В его рамках нам предстоит реализовать 5 проектов, которые улучшат мобильность 80% населения России. “Москва — Санкт-Петербург” — один из них, благодаря ему новые поезда будут ходить со скоростью 350−400 километров в час, сократив время движения между двумя столицами до 2 часов 15 минут».

Разработка первенца ведется Инжиниринговым центром железнодорожного транспорта, созданным РЖД и группой «Синара» в столице, на территории Инновационного центра «Сколково». В уставный капитал этого центра с долей 30% вошло и правительство Москвы. Так что «Белый кречет» — и его птенец. «Все решения приняты, документы в основном подписаны, думаю, в ближайшее время будет подписан договор подряда на строительные работы — последний в линейке документов для запуска этого проекта», — сказал мэр Сергей Собянин, комментируя событие. Он уверен, что проект завершится успехом и станет вкладом в развитие отечественного машиностроения.

На таких поездах будут ездить 80 процентов россиян

Подробностями, за счет чего именно это произойдет, поделился генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. «В создание поезда “Белый кречет” вовлечено более 100 предприятий, — рассказал он. — Практически весь он сейчас разобран на составляющие, и каждый элемент отдан нашим российским производителям. Локализация на первом этапе достигнет более 80%». По словам Белозерова, высокоскоростное движение для развития российских железных дорог даже не шаг вперед, а «огромный прыжок» в будущее. «А в 2028 году после всех необходимых испытаний, сертификаций этот красавец двинется уже по направлению Москва — Санкт-Петербург», — продолжал глава РЖД. А еще пообещал, что все пожелания, которые выскажут посетители выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», осмотрев вагон нового поезда, будут обязательно учтены.

Вместе с другими потенциальными пассажирами посидели в «Белом кречете» и корреспонденты «РГ». После почти 30-градусной жары на улице было особенно приятно войти в прохладный вагон первого класса, комфорт в котором, как и во всем поезде, будет обеспечивать современная система кондиционирования и очистки воздуха. Оценили кресла с возможностью регулировки наклона спинки сидений и подставкой для ног. Маленькие столики с беспроводной зарядкой для гаджетов (не заботиться о переходнике). Удобные полки для багажа. Двери для пассажиров будут открываться и закрываться автоматически.

Всего в поезде будет 4 класса: бизнес, первый, комфорт и стандарт. Вагонов в составе — 8, на 460 пассажиров, но при необходимости их можно сдвоить и отправить в дорогу 16 вагонов. Отправившись в путь с Ленинградского вокзала, «Белый кречет» уже через 14 минут будет в Зеленограде, через 29 минут — в Великом Новгороде, а через 39 минут — в Твери. Сократятся и интервалы в движении — уже в 2028 году они будут составлять 15−20 минут, а с 2030 года — 10−15 минут.