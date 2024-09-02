С 2028 года высокоскоростные поезда между двумя столицами будут ходить каждые 15−20 минут

Запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург уже не просто проект. Как будет выглядеть первый поезд, который запустят по этой дороге, сейчас можно увидеть на выставке в Центральном выставочном зале «Манеж», где представлен макет его головного вагона в натуральную величину. В него можно войти, посидеть на комфортабельных сиденьях и представить, что поезд вот-вот тронется. Впрочем, до этого момента придется немного подождать, хотя сам процесс создания нового локомотива идет строго по плану. Его производитель — предприятие «Уральские локомотивы» — в минувшую пятницу уже получил заказ за поставку к 2030 году 43 высокоскоростных электропоездов «Белый кречет». Такое рабочее название новой железной «птице» по имени самого крупного и быстрого представителя отряда соколов предложили транспортные эксперты.
Этого производителя из города Верхняя Пышма Свердловской области москвичи знают по поездам «Ласточка», которые ходят по Московским центральным диаметрам, а на других железных дорогах страны пассажиры ездят на его же поезде «Финист». «Год назад президент Владимир Путин подтвердил план высокоскоростного движения в России, — напомнил зампредседателя правительства России Виталий Савельев во время подписания договоров между компаниями, участвующими в создании первого в России высокоскоростного поезда. — В его рамках нам предстоит реализовать 5 проектов, которые улучшат мобильность 80% населения России. “Москва — Санкт-Петербург” — один из них, благодаря ему новые поезда будут ходить со скоростью 350−400 километров в час, сократив время движения между двумя столицами до 2 часов 15 минут».
Разработка первенца ведется Инжиниринговым центром железнодорожного транспорта, созданным РЖД и группой «Синара» в столице, на территории Инновационного центра «Сколково». В уставный капитал этого центра с долей 30% вошло и правительство Москвы. Так что «Белый кречет» — и его птенец. «Все решения приняты, документы в основном подписаны, думаю, в ближайшее время будет подписан договор подряда на строительные работы — последний в линейке документов для запуска этого проекта», — сказал мэр Сергей Собянин, комментируя событие. Он уверен, что проект завершится успехом и станет вкладом в развитие отечественного машиностроения.
Подробностями, за счет чего именно это произойдет, поделился генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. «В создание поезда “Белый кречет” вовлечено более 100 предприятий, — рассказал он. — Практически весь он сейчас разобран на составляющие, и каждый элемент отдан нашим российским производителям. Локализация на первом этапе достигнет более 80%». По словам Белозерова, высокоскоростное движение для развития российских железных дорог даже не шаг вперед, а «огромный прыжок» в будущее. «А в 2028 году после всех необходимых испытаний, сертификаций этот красавец двинется уже по направлению Москва — Санкт-Петербург», — продолжал глава РЖД. А еще пообещал, что все пожелания, которые выскажут посетители выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», осмотрев вагон нового поезда, будут обязательно учтены.
Вместе с другими потенциальными пассажирами посидели в «Белом кречете» и корреспонденты «РГ». После почти 30-градусной жары на улице было особенно приятно войти в прохладный вагон первого класса, комфорт в котором, как и во всем поезде, будет обеспечивать современная система кондиционирования и очистки воздуха. Оценили кресла с возможностью регулировки наклона спинки сидений и подставкой для ног. Маленькие столики с беспроводной зарядкой для гаджетов (не заботиться о переходнике). Удобные полки для багажа. Двери для пассажиров будут открываться и закрываться автоматически.
Всего в поезде будет 4 класса: бизнес, первый, комфорт и стандарт. Вагонов в составе — 8, на 460 пассажиров, но при необходимости их можно сдвоить и отправить в дорогу 16 вагонов. Отправившись в путь с Ленинградского вокзала, «Белый кречет» уже через 14 минут будет в Зеленограде, через 29 минут — в Великом Новгороде, а через 39 минут — в Твери. Сократятся и интервалы в движении — уже в 2028 году они будут составлять 15−20 минут, а с 2030 года — 10−15 минут.