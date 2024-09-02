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Погода в Калининграде на неделю: жара +30 и ни капли дождя

В первую неделю осени в Калининград вернется 30-градусная жара.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Несмотря на наступление календарной осени, в ближайшие дни мы снова вернемся в лето. В течение первое недели синоптики прогнозируют резкое повышение температуры.

В понедельник, впрочем, показания термометра будут вполне обычные — около +22…+24 градусов. Жара нагрянет во вторник, когда воздух прогреется до +28…+30 градусов. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает, что высокие температура сохранятся и на следующий день.

С четверга зной сменится плавным похолоданием. До конца недели ожидается +23..+25 градусов.

Дождя, по меньшей мере, до субботы не будет. Атмосферное давление все это время останется повышенным, в диапазоне 762−767 миллиметров ртутного столба.