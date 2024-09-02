Погода в Калининграде на неделю: жара +30 и ни капли дождя

В понедельник, впрочем, показания термометра будут вполне обычные — около +22…+24 градусов. Жара нагрянет во вторник, когда воздух прогреется до +28…+30 градусов. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает, что высокие температура сохранятся и на следующий день.