Погода в Калининграде на неделю: жара +30 и ни капли дождя

Несмотря на наступление календарной осени, в ближайшие дни мы снова вернемся в лето. В течение первое недели синоптики прогнозируют резкое повышение температуры.
В понедельник, впрочем, показания термометра будут вполне обычные — около +22…+24 градусов. Жара нагрянет во вторник, когда воздух прогреется до +28…+30 градусов. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидает, что высокие температура сохранятся и на следующий день.
С четверга зной сменится плавным похолоданием. До конца недели ожидается +23..+25 градусов.
Дождя, по меньшей мере, до субботы не будет. Атмосферное давление все это время останется повышенным, в диапазоне 762−767 миллиметров ртутного столба.