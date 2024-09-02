Дожди и похолодание до +5. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 2 по 8 сентября

Погода в Иркутске на неделю с 2 по 8 сентября еще несколько дней порадует сибиряков комфортными температурами. Но, увы, обойдется в будни и без осадков. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, что уже в понедельник, 2 сентября, в столице Приангарья прольется небольшой дождь. Узнали, чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие семь дней.