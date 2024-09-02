Дожди и похолодание до +5. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 2 по 8 сентября

Погода в Иркутске на неделю с 2 по 8 сентября еще несколько дней порадует сибиряков комфортными температурами. Но, увы, обойдется в будни и без осадков. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, что уже в понедельник, 2 сентября, в столице Приангарья прольется небольшой дождь. Узнали, чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие семь дней.
— 2 сентября в областном центре температура ожидается днем +18…+20, — сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». — Юго-восточный ветер днем сменится на северо-западный со скоростью 5−10 м/с и порывами до 13 м/с в черте города и до 15−17 м/с в пригороде.
До +10 градусов и снова небольшой дождь — таков прогноз от Гидрометцентра России на ночь с понедельника на вторник. Днем 3 сентября воздух потеплеет всего на три градуса, метеорологи прогнозируют облачную погоду, дождь и всего +13 градусов.
Ночь 4 сентября окажется самой холодной на этой неделе — столбики уличных термометров опустятся до +5 градусов. Облачность обещается переменная и без осадков. При этом днем в среду природа подарит иркутянам почти комфортные +18 градусов, дождя также не предвидится.
— Ночью 5 сентября в Иркутске +7 градусов, малооблачно и без осадков, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем в четверг переменная облачность, без осадков и потеплеет до +22 градусов.
В ночь с четверга на пятницу за окном — облачно с прояснениями, без дождя и до +9 градусов. Днем 6 сентября также +22, никакой воды с небес, хотя облака временами и будут затягивать небо.
По данным Гидрометцентра страны, в субботнюю ночь в столице региона облачно, без осадков и до +10 градусов. День 7 сентября также не будет дождливым, хотя и солнечным назвать его не получится. Показания термометров в субботу ожидаются в районе +20 градусов.
В воскресенье ночью, как указано на портале Гисметео, в Иркутске +9, а днем всего +15, облачно и дождь. Кстати, как рассказали КП-Иркутск метеорологи, особенности сентябрьской погоды заключаются в чередовании теплых сухих дней и прохладных дождливых. Прогноз на месяц здесь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 2 по 8 сентября.