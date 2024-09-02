Андрей Максимов — о том, какой именно смысл мы вкладываем в само понятие «учебный процесс»

Сегодня. Понедельник. 2 сентября. Начали! И ни у кого не возникает вопроса: кто именно и что именно начал? А зря…
Нет, понятно: начало сентября — начало нового учебного года. Сей факт известен всем. Однако вопрос в ином: что именно начинаем? Какой именно смысл вкладываем в само это понятие «учебный процесс»?
Так получилось, что последнее время я очень серьезно занимался теорией образования. И не пустого любопытства ради, а важного дела для. Издательство «Молодая гвардия» в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» выпускает серию моих книг — биографии знаменитых педагогов прошлого. Книги об Иоганне Генрихе Песталоцци и Януше Корчаке уже вышли. О Марии Монтессори буквально на выходе — вот-вот появятся.
Главное, что я понял, изучая наследие гениев педагогики, оно, наследие, нашей школе не нужно. И Песталоцци, и Корчак, и Монтессори совершали подлинные открытия в деле воспитания и образования детей. Если у вас в семье есть школьник, а значит, и знакомые учителя, — спросите у педагогов: какое главное открытие, например, совершил Песталоцци? Я спрашивал у многих профессионалов — не знает никто. Имя еще туда-сюда известно, что сделал — неведомо.
Между тем Песталоцци открыл и практически развил в своих школах метод природосоответствия. Что сие значит, если попросту? Все люди созданы разными. И прежде чем учить ребенка, надо его изучить и потом развивать в нем то, что наиболее соответствует его природе.
Этот закон я сформулировал так: «Сначала изучи — потом обучай». Нельзя всех учить всему, дело бессмысленное и бесперспективное.
Януш Корчак выстроил совершенно новую этику взаимоотношений с детьми, утверждая, в частности: процесс общения с ребенком — это процесс взаимного обучения. Чему-то дети учатся у нас, а чему-то мы должны учиться у них. Один из важнейших выводов Корчака: ребенок не готовится к жизни, а живет здесь и сейчас насыщенной, сложной и интересной жизнью.
Мария Монтессори пошла еще дальше, настаивая на том, что дитя занято самым важным делом на земле: строительством самого себя. Строить себя оно должно самостоятельно и свободно.
Монтессори вообще человек — уникальный. Единственный великий педагог-женщина. И единственный педагог, которую несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. Я позволил себе начать свою книгу о ней, выделив несколько открытий этой великой женщины. Открытия эти, как, впрочем, и вся деятельность Монтессори, меняют наши представления и о детях, и о воспитании.
Например, Монтессори утверждала, что у ребенка — абсорбирующий разум, то есть он не делит увиденное на важное и неважное, собирает всё. Поэтому так важно, какую именно информацию получает ваше дитя.
Великий педагог считала: дети устают от шума, любят тишину. Шумят же они только от скуки, или когда на них не обращают внимания. Ребенок, который занимается интересным для него делом, всегда делает это тихо.
Поверьте мне: у великих педагогов есть множество великих открытий, которые помогут общаться с подрастающим поколением. И если школа в своей повседневной практике не хочет их иметь в виду, то никто не мешает нам, родителям, их использовать.
Сегодня наши дети вошли в новый учебный год. Многие ли из нас задавали вопрос: «Зачем?» Действительно, зачем ребенок ходит в школу? Знания получать? А что такое знания? Любая неизвестная молодому человеку информация? Не многовато ли?
С моей точки зрения, перед любым подростком стоят две главные задачи.
Первая. Найти свое призвание. То есть то, ради чего тебя призвали на землю. То, что тебе нравится больше всего и чему ты готов отдать жизнь. Жизнь любого человека может быть осмысленной только в том случае, если он любит свое дело. Помните, принцип природосоответствия Песталоцци? Надо понять, какое дело соответствует природе человека, и заниматься именно им. Только тогда жизнь может быть гармоничной.
Вторая задача. Ребенок должен полюбить сам процесс получения знаний, научиться учиться. В современном мире, которым правит информация, ни один человек не может знать все. Это и не надо. Раздражает необходимость ради оценки выучить факты, узнать которые можно одним кликом на компьютере.
Радость приносят только те знания, которые человеку либо необходимы, либо интересны. Мозг не не хочет, а не может усвоить то, что считает бессмысленным. Обучение, при котором в человека насильно впихивают знания, еще в начале XIX века Песталоцци называл антипсихологичным.
Если взрослый человек занимается неинтересным, нелюбимым делом, — нам кажется, и совершенно справедливо: это — трагедия жизни. Но почему-то, когда наши дети аж одиннадцать лет живут по таким законам, мы считаем это нормальным?
Если взрослый человек вынужден брать работу на дом, — мы жалеем его: перерабатывает. Между тем наши дети все время делают домашнее задание — нормально! Хотя еще великий русский педагог Константин Ушинский был категорически против заданий на дом.
Корчак утверждал: дети — это люди, и требуют не какого-то отдельного, но человеческого отношения. Получается у нас?
Монтессори считала: счастливых детей могут воспитать только счастливые педагоги. Как у нас с этим?
Итак, стартует новый учебный год. И, может быть, главная наша, родительская, задача: не терять смысла того, что делают наши дети. Быть не погонщиками и церберами, а советчиками и собеседниками. Пусть школа в этом поможет.
С днем знаний всех!
Андрей Максимов,
писатель, телеведущий, режиссер.