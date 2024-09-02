Андрей Максимов — о том, какой именно смысл мы вкладываем в само понятие «учебный процесс»

Первая. Найти свое призвание. То есть то, ради чего тебя призвали на землю. То, что тебе нравится больше всего и чему ты готов отдать жизнь. Жизнь любого человека может быть осмысленной только в том случае, если он любит свое дело. Помните, принцип природосоответствия Песталоцци? Надо понять, какое дело соответствует природе человека, и заниматься именно им. Только тогда жизнь может быть гармоничной.