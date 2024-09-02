Легкоатлет из России Маргиев взял бронзу в прыжках в высоту на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Георгий Маргиев выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Он занял третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту, передает ТАСС.
Результат 29-летнего россиянина составил 2 метра.
Золото — у американца Родерика Таунсенда (2,12 метра). Серебро завоевал Кумар Нишад из Индии (2,04 метра).
Отмечается, что спортсмены выступали в категории T47, в которой принимают участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.
Напомним, в воскресенье, 1 сентября, на Паралимпиаде российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль. А в субботу золото досталось сразу двум нашим соотечественникам — Алексею Чуркину в соревнованиях по метанию клаба и пловичхе Валерии Шабалиной.