Легкоатлет из России Маргиев взял бронзу в прыжках в высоту на Паралимпиаде

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, на Паралимпиаде российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль. А в субботу золото досталось сразу двум нашим соотечественникам — Алексею Чуркину в соревнованиях по метанию клаба и пловичхе Валерии Шабалиной.