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Легкоатлет из России Маргиев взял бронзу в прыжках в высоту на Паралимпиаде

Источник: Российская газета

Российский легкоатлет Георгий Маргиев выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Он занял третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту, передает ТАСС.

Результат 29-летнего россиянина составил 2 метра.

Золото — у американца Родерика Таунсенда (2,12 метра). Серебро завоевал Кумар Нишад из Индии (2,04 метра).

Отмечается, что спортсмены выступали в категории T47, в которой принимают участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, на Паралимпиаде российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль. А в субботу золото досталось сразу двум нашим соотечественникам — Алексею Чуркину в соревнованиях по метанию клаба и пловичхе Валерии Шабалиной.