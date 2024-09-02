В Норвегии умер кит Хвальдимир, которого прозвали «российским шпионом»

Напомним, белуху со специальной сбруей норвежские рыбаки обнаружили в 2019 году. На пряжке красовался логотип одной из компаний Петербурга. Сразу после этого в норвежской прессе начались спекуляции о том, что кит «сбежал из российского плена», а само животное тогда же окрестили «Хвальдимиром». Местным жителям власти строго-настрого запретили контактировать с «китом-шпионом».