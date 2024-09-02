В Норвегии умер кит Хвальдимир, которого прозвали «российским шпионом»

На побережье Норвегии в субботу нашли тушу кита-белухи Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за надетой на него сбруи. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.
«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром, получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тело Хвальдимира … в воде», — приводит заявление зоозащитников РИА Новости.
В организации добавили, что для выяснения причины смерти млекопитающего собираются провести вскрытие.
Основатель Marine Mind Себастьян Странд между тем рассказал New York Times, что Хвальдимир очень комфортно чувствовал себя, находясь рядом с людьми. Он больше, чем другие белухи, любил оставаться в оживленных водах, что очень беспокоило ученых и активистов.
Напомним, белуху со специальной сбруей норвежские рыбаки обнаружили в 2019 году. На пряжке красовался логотип одной из компаний Петербурга. Сразу после этого в норвежской прессе начались спекуляции о том, что кит «сбежал из российского плена», а само животное тогда же окрестили «Хвальдимиром». Местным жителям власти строго-настрого запретили контактировать с «китом-шпионом».