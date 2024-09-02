Эксперты назвали регионы с высоким спросом на частное домостроение

Самым популярным и быстровозводимым вариантом в сфере частного строительства, по словам эксперта, в последнее время стали каркасные дома. Их доступная цена и скорость возведения идеально вписывались в условия льготной ипотеки, что привело к их массовому распространению. К тому же это наиболее бюджетный вариант в сравнении с другими технологиями. Следующим по популярности идет строительство домов из газобетонных блоков, которые отличаются большей капитальностью и, соответственно, более высокой ценой. Также используются пенобетонные, керамзитобетонные и полистиролбетонные блоки. Другие технологии, такие как полистирольная опалубка и опалубка с заполнением бетоном, менее распространены, хотя и считаются более доступными по стоимости. Однако, их сложность в реализации и не столь высокое качество по сравнению с блоками, не дают им широкого распространения, подчеркнул Авдеев. Также сейчас продвигается 3D-печать домов, напомнил он. Эксперт допустил, что эта технология уже в 2025 году заберет определенную часть сегмента производства строительных материалов.