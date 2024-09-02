Эксперты назвали регионы с высоким спросом на частное домостроение

С начала 2024 года в России построено и зарегистрировано более 220 тысяч частных домов, что на 38 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал «РГ» доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко. По его словам, лидером по площади индивидуального жилищного строительства стал Центральный федеральный округ (ЦФО), где построено 8,1 млн квадратных метров частного жилья или 26% от общего объема. При этом в Московской области возведено 43% всех домов в ЦФО — 21,7 тысячи объектов.
Спрос на частные дома также наблюдается в Поволжье, где с начала года построено почти 48,2 тысячи домов общей площадью 6,3 млн квадратных метров. На третьем месте по количеству построенных частных домов значится Южный федеральный округ: там с начала года возведено 29,7 тысячи объектов общей площадью 3,9 млн квадратов.
По данным BN Group, больше всего частных домов строят в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Далее идут такие регионы, как Башкортостан, Тюменская область и Татарстан. В компании «Технониколь» помимо них выделяют Свердловскую область и Дагестан.
Не случайно частное домостроение наиболее востребовано в ЦФО и особенно в городах и рядом с ними, отмечает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев. Там есть развитая инфраструктура. И это принципиально, если мы говорим о домах для постоянного проживания, говорит он. Вот, например, в Московской области лучшие локации уже заняты, поэтому там активно развивается дачный сегмент строительства, уточнил Авдеев.
Самым популярным и быстровозводимым вариантом в сфере частного строительства, по словам эксперта, в последнее время стали каркасные дома. Их доступная цена и скорость возведения идеально вписывались в условия льготной ипотеки, что привело к их массовому распространению. К тому же это наиболее бюджетный вариант в сравнении с другими технологиями. Следующим по популярности идет строительство домов из газобетонных блоков, которые отличаются большей капитальностью и, соответственно, более высокой ценой. Также используются пенобетонные, керамзитобетонные и полистиролбетонные блоки. Другие технологии, такие как полистирольная опалубка и опалубка с заполнением бетоном, менее распространены, хотя и считаются более доступными по стоимости. Однако, их сложность в реализации и не столь высокое качество по сравнению с блоками, не дают им широкого распространения, подчеркнул Авдеев. Также сейчас продвигается 3D-печать домов, напомнил он. Эксперт допустил, что эта технология уже в 2025 году заберет определенную часть сегмента производства строительных материалов.