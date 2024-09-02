Во время ВЭФ-2024 в Приморье ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения Восточного экономического форума вводится запрет на движение тяжелых грузовых машин и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Ограничения коснутся нескольких региональных дорог Приморья и продлятся со 2 по 6 сентября.



Как сообщили в региональном минтрансе, со 2 по 6 сентября с 7:00 до 22:00 ограничивается движение грузовых автомобилей весом более пяти тонн. Также запрещается проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы на следующих трассах:



— Артем — Находка;



— подъезд к аэропорту Владивосток;



— подъезд к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи;



— Владивосток — Находка — порт Восточный;



— поселок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка;



— поселок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл, участок с 18 по 19 километры;



— низководный мост (эстакада) — полуостров Де-Фриз — Седанка, участок с 14 по 18 километры;



— подъезд к Владивостоку от дороги Хабаровск — Владивосток.



Кроме этого, с 7:00 3 сентября до 22:00 6 сентября запрещается движение грузовых автомобилей весом более пяти тонн, а также перевозящих опасные грузы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, через Золотой мост.



Жителям и гостям Приморья напоминают, что в период проведения Восточного экономического форума будут действовать и другие ограничения.