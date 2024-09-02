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В понедельник на Южном Урале потеплеет до +23 градусов

В понедельник, 2 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°

В понедельник, 2 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов. Ветер западной четверти 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер западной четверти 5−10 метров в секунду, порывы до 13.

День Ангела сегодня, 2 сентября, у Виктора, Владимира, Дементия, Иоанна, Максима, Никона, Тимофея и Феодора.

Между прочим, 2 сентября 2024 года отмечают Самойлов день. Согласно народным приметам, сегодня супругам не стоит выяснять отношения и обвинять друг друга в неверности. Дело в том, что из-за этого произойдет ссора, которая в будущем приведет к расставанию.