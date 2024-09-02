В понедельник на Южном Урале потеплеет до +23 градусов

Между прочим, 2 сентября 2024 года отмечают Самойлов день. Согласно народным приметам, сегодня супругам не стоит выяснять отношения и обвинять друг друга в неверности. Дело в том, что из-за этого произойдет ссора, которая в будущем приведет к расставанию.