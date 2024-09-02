Владивосток приглашает гостей на «Приморские муссоны-2024»

В прошлом году фестиваль позволял «перенестись» в разные эпохи жизни Владивостока — это было путешествие в начало ХХ века, воспоминания о 70−80-х годах и чувства ко дню сегодняшнему. В течение восьми дней работали семь площадок, задавая разные направления. Свою лепту в организацию экскурсий и лекториев внесло Русское географическое общество — было проведено около 20 экскурсий и лекций, в основе которых история форпоста России на берегу Золотого Рога. Самые спортивные бежали марафон по мостам Владивостока. Поклонники азиатского колорита активно изучали тонкости каллиграфии, постигали азы игры в го, заряжались ритмом барабанов и так далее. Любители литературы предпочли знакомство с книгами, авторами, дискуссионные площадки о силе и мощи слова. Была своя ниша и у сторонников музыки — послушать выступления творческих коллективов, заглянуть на образовательные сессии и мастер-классы с именитыми экспертами. Поклонники путешествий для знакомства с краем могли выбрать у туроператоров интересные туры. Гастрономическое разнообразие обеспечили 40 ресторанов и кафе из 25 регионов РФ. Всего же гостями праздника стали 83 тысячи приморцев и гостей города.