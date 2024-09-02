Владивосток приглашает гостей на «Приморские муссоны-2024»

Второй год во Владивостоке проходит фестиваль «Приморские муссоны». Многодневный и разноплановый. В программе музыка, спорт, гастрономия, туризм, творчество… В конце сентября во Владивостоке стоит шикарная погода, и этим нужно пользоваться.
«Приморские муссоны» — крупное брендовое мероприятие, расширяющее границы туристического сезона, привлекающее разную возрастную аудиторию, интересное как приморцам, так и гостям региона.
В прошлом году фестиваль позволял «перенестись» в разные эпохи жизни Владивостока — это было путешествие в начало ХХ века, воспоминания о 70−80-х годах и чувства ко дню сегодняшнему. В течение восьми дней работали семь площадок, задавая разные направления. Свою лепту в организацию экскурсий и лекториев внесло Русское географическое общество — было проведено около 20 экскурсий и лекций, в основе которых история форпоста России на берегу Золотого Рога. Самые спортивные бежали марафон по мостам Владивостока. Поклонники азиатского колорита активно изучали тонкости каллиграфии, постигали азы игры в го, заряжались ритмом барабанов и так далее. Любители литературы предпочли знакомство с книгами, авторами, дискуссионные площадки о силе и мощи слова. Была своя ниша и у сторонников музыки — послушать выступления творческих коллективов, заглянуть на образовательные сессии и мастер-классы с именитыми экспертами. Поклонники путешествий для знакомства с краем могли выбрать у туроператоров интересные туры. Гастрономическое разнообразие обеспечили 40 ресторанов и кафе из 25 регионов РФ. Всего же гостями праздника стали 83 тысячи приморцев и гостей города.
Восклицательным знаком прошлогодних «Приморских муссонов» стала аллея из 32 рододендронов, посаженная участниками фестиваля — гостями из разных уголков России. Кстати, весной 2024 года ТИЦ Приморского края провел еще одно масштабное мероприятие — Фестиваль рододендрона. Прямая связь налицо: от муссонов — к цветущим деревьям.
Нынешние «Муссоны» слегка структурировались, но не стали от этого менее захватывающими и менее интересными. Куда гостей и жителей города унесут в конце сентября эти ветра перемен? Итак, знакомимся! Стартуем 26 сентября и участвуем в мероприятиях до середины октября.
• Vladivostok Music Week ждет поклонников музыки, на площадке жару дадут не только российские группы и исполнители, но и гости из стран АТР.
• Семейный музыкальный фестиваль «Музыкальные мосты. Из Крыма во Владивосток» не только укрепит отношение между Крымом и Приморьем, но и подчеркнет общность этих двух российских регионов.
• Настоящим праздником спорта станет международный марафон «Мосты Владивостока». Его эксклюзивность бесспорна: трасса — Японское море, два вантовых моста, яркая приморская осень и зрелищность.
• «Грани Миллионки» сполна отразят дух Азии — гастрономию, культуру, моду, традиции. Желающие ощутить азиатский колорит Владивостока отправятся на самую популярную экскурсию по Миллионке.
• Музыка, концерт со звездой, гастрономия, различные активности, несколько локальных площадок, фотозоны — это городское событийно-гастрономическое мероприятие, оригинальный яркий и звонкий праздник для всех без исключения!
• И какое же знакомство с Владивостоком и Приморьем без экскурсионной программы? Компании в рамках краеведческого фестиваля «Сихоте-Алинь» предложат туры по краю по доступным ценам. Запланированы разные маршруты, поэтому каждый — а это сторонники активного отдыха, поклонники неторопливых пеших прогулок, семьи с детьми — найдет тур по душе.
И все-таки почему муссоны? Разгадка проста. Муссоны — уникальные ветра, характерные для Приморского края. Эти сильные, буйные и энергичные ветра делают нас, жителей Владивостока, непохожими на остальных. Они дают нам энергию к действию, смелость, силу и решимость оставаться одним из самых ярких мест на карте нашей страны. Муссоны дуют здесь веками, формируя крепкий характер многих поколений приморцев. И в этом можно убедиться, посетив фестиваль «Приморские муссоны».
«Концепцию фестиваля создавали с большой любовью к Приморскому краю. Событийные мероприятия и гастрономия — “фишка” нашего региона. Каждый фестиваль оригинален и уникален. Участие в программах опытных и неравнодушных партнеров позволяет подарить гостям и жителям Владивостока настоящий праздник, это как гимн Приморью. В конце сентября во Владивостоке стоит шикарная погода, этим нужно пользоваться. Все площадки мероприятия интересно будет посетить как самостоятельно, гуляя по Владивостоку, так и в составе организованных туристических групп», — отметила Ольга Гуревич, директор ТИЦ Приморского края (Visit Primorye).
Каждое мероприятие подчеркнет нацеленность на будущее. А как же иначе? Ведь в 2024 году Владивосток наряду с Москвой стал «Молодежной столицей России». И за впечатлениями на берега Золотого Рога едет молодежь из разных регионов нашей страны. Мероприятия идут нескончаемой чередой, следуя друг за другом. Более того, они интересны людям разного возраста. Это еще раз доказывает, что владивосткоцы молоды сердцем и душой.
Организатором событийного мероприятия «Приморские муссоны» является региональный ТИЦ Приморского края (Visit Primorye) при поддержке Министерства туризма Приморского края и Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».