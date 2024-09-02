Глава СКР отреагировал на жалобу жильцов дома в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Шелехов в Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России.
«В комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России “ВКонтакте” обратился житель Иркутской области. Он выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома. Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, здание введено в эксплуатацию в 2016 году для переселения граждан из аварийных и ветхих домов», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
Уже нескольких лет его крыша протекает и помещения затапливаются. Из-за этого на стенах дома появилась плесень. Соответственно никакого ремонта не было сделано.
В СК по Иркутской области уголовное дело расследуют. Председатель Следкома затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад о ходе и результатах расследования.
В СК добавили, что это уже не первое обращение, так как ранее о данной ситуации уже писали в социальных сетях и тогда Александр Бастрыкин тоже поручил представить по доклад.