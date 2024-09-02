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Приметы на Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября 2024 года

В понедельник, 2 сентября, вспоминают библейского пророка Самуила.

В понедельник, 2 сентября, вспоминают библейского пророка Самуила. Также эта дата известна, как Самойлов день или Праздник всех отцов и мужей.

Что можно делать 2 сентября:

  • так как день назывался Праздник отцов и мужей, то мужчинам сегодня было принято оказывать особенное внимание, которое, по народным традициям, начиналось со вкусного и сытного завтрака;
  • по приметам, незамужним девушкам нужно было съесть как можно больше свеклы — считалось, что так она быстрее выйдет замуж;

Что нельзя делать 2 сентября:

  • работать мужчинам
  • ругаться супругам;
  • подстригать волосы беременным;
  • стричь ногти;
  • проводить вечер в одиночестве;

Народные приметы:

  • много рябины на деревьях — осень будет дождливой;
  • облака высоко — погода ясная, если низко весят — к ненастью;
  • много желудей — зима будет теплой, а лето — плодородным.