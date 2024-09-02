Приметы на Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября 2024 года

В понедельник, 2 сентября, вспоминают библейского пророка Самуила. Также эта дата известна, как Самойлов день или Праздник всех отцов и мужей.
Что можно делать 2 сентября:
- так как день назывался Праздник отцов и мужей, то мужчинам сегодня было принято оказывать особенное внимание, которое, по народным традициям, начиналось со вкусного и сытного завтрака;
- по приметам, незамужним девушкам нужно было съесть как можно больше свеклы — считалось, что так она быстрее выйдет замуж;
Что нельзя делать 2 сентября:
- работать мужчинам
- ругаться супругам;
- подстригать волосы беременным;
- стричь ногти;
- проводить вечер в одиночестве;
Народные приметы:
- много рябины на деревьях — осень будет дождливой;
- облака высоко — погода ясная, если низко весят — к ненастью;
- много желудей — зима будет теплой, а лето — плодородным.