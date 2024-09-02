Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани открылся современный скейт-парк

«Сегодня мы совместно с ГК “Самолет”, Фондом поддержки олимпийских видов спорта и федерацией скейтбординга России открыли уникальную площадку для экстрима. Здесь каждый любитель острых ощущений найдет себе занятие по душе. Однако мы решили не останавливаться на достигнутом, а продолжить развивать эту территорию. Уже в следующем сезоне здесь появится памп-трек, который позволит спортсменам на самокатах, BMX-велосипедах и роликах совершенствовать свои навыки. Я уверен, что подобных мест в городе будет становиться все больше и больше», — подчеркнул Константин Шестаков.