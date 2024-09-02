Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани открылся современный скейт-парк

В церемонии открытия приняли участие глава города Константин Шестаков, сенатор Российской Федерации Александр Ролик, вице-президент федерации скейтбординга России Вероника Марнова и другие почетные гости, включая волонтеров и представителей общественных организаций.
«Сегодня мы совместно с ГК “Самолет”, Фондом поддержки олимпийских видов спорта и федерацией скейтбординга России открыли уникальную площадку для экстрима. Здесь каждый любитель острых ощущений найдет себе занятие по душе. Однако мы решили не останавливаться на достигнутом, а продолжить развивать эту территорию. Уже в следующем сезоне здесь появится памп-трек, который позволит спортсменам на самокатах, BMX-велосипедах и роликах совершенствовать свои навыки. Я уверен, что подобных мест в городе будет становиться все больше и больше», — подчеркнул Константин Шестаков.
Опробовать новое пространство пришли как профессиональные, так и юные райдеры. Мастера экстремальных видов спорта продемонстрировали трюки на скейтбордах, BMX-велосипедах, беговелах, роликах и самокатах.
Площадка является одной из крупнейших на Дальнем Востоке, отмечает пресс-служба мэрии. Она состоит из двух полноценных зон для катания: боула — бетонного «бассейна» и стрит-плазы — площадки, имитирующей уличные препятствия, общей площадью 1250 квадратных метров.
Инфраструктура парка позволяет проводить соревнования международного уровня. На территории также есть специальные секции для олимпийских дисциплин — «Парк» и «Улица».