В Приморье стартовала вакцинация от гриппа: детали и рекомендации

Первая партия вакцин против гриппа уже поступила в Приморье и доступна в медицинских учреждениях. Вакцинация начнется с 2 сентября, а в списке доступных вакцин — «Ультрикс квадри» и «Совигрипп» для детей, «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В краевом краевом Минздраве рассказали, что для формирования коллективного иммунитета против гриппа необходимо, чтобы прививку сделали не менее 60% жителей региона.
Врачи подчеркивают важность вакцинации для групп риска, куда входят дети с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студенты и курсанты, сотрудники медицинских учреждений и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Кроме того, иммунизацию надлежит пройти беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, с заболеваниями легких.
«Все, кто относится к этим категориям, могут бесплатно сделать прививку в поликлиниках по месту прикрепления или по месту работы, учебы», — уточнили специалисты.
Вакцинация также будет проходить в учебных заведениях, на предприятиях и в других коллективах с использованием мобильных прививочных бригад.
Специалисты отмечают, что полная защита формируется в течение двух недель после вакцинации, поэтому нужно успеть сделать прививку до начала «сезона простуд».
Напомним, в конце июня текущего года в Приморье были зарегистрированы первые случаи кори. Специалисты рассказали, что основным способом предотвращения этого заболевания является вакцинация. Очаги болезни выявлены во Владивостоке, преимущественно это «завозные» случаи.