В Приморье стартовала вакцинация от гриппа: детали и рекомендации

Врачи подчеркивают важность вакцинации для групп риска, куда входят дети с 6 месяцев, учащиеся 1−11 классов, студенты и курсанты, сотрудники медицинских учреждений и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Кроме того, иммунизацию надлежит пройти беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, с заболеваниями легких.