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Омичи хвастаются богатым урожаем грибов

За 20 минут удалось собрать полное ведро опят.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области нашли редкий гриб. Этим поделились пользователи группы «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте». Омич наткнулся на дубовик в поселке Дачный.

«Обалдеть, дубовик, это просто удача!», — ответили грибнику в группе.

Также в группе омичка рассказала, что собирала опят неподалеку от Красноярского тракта. Она смогла собрать ведро и корзину грибов всего за 20 минут.

Ранее омичи нашли много других грибов: коровники, маслята и чёрные грузди. Их удалось собрать в лесу за Куйбышевским домом престарелых.