Омск поднялся на пятое место рейтинга «Культурная столица России»

Как сообщили в пресс-службе Минкульта Омской области, уже почти 70 тысяч жителей России проголосовали за Омск. Город занимает уже пятую позицию рейтинга народного голосования за «Культурную столицу России».
Конкурс проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Так, все регионы России получают возможность заметно представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, тем самым обеспечив создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что получение статуса «Культурной столицы» поможет, в числе прочего, привлечь дополнительные федеральные средства в область.
Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.