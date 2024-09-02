Первый школьный звонок прозвенел для семи тысяч первоклашек в Хабаровске

— День знаний — это торжество, которое объединяет разные поколения жителей Хабаровска. Это мероприятие важно для каждого, кто учится и преподает. Особенно этот день радостный и волнительный для первоклассников, которых в этом году насчитывается более 7 тысяч. Каждому из них мы решили подарить замечательную книгу — азбуку «Хабаровск от А до Я». Этот учебник — выражение любви к нашему городу, и его создателями являются не учёные, а наши любимые дети и учителя. Они создавали иллюстрации и писали стихи для книги. В каждой букве азбуки «Хабаровск от А до Я» содержатся истории о самых дорогих сердцу местах краевой столицы и об истории города. Я уверен, что этот учебник доставит вам радость и поможет с интересом начать учебный процесс. Поздравляю всех с Днем знаний!, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.