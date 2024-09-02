Первый школьный звонок прозвенел для семи тысяч первоклашек в Хабаровске

Сегодня во всех школах Хабаровска прошли линейки, посвященные началу учебного года. Мэр Хабаровска во время торжественного мероприятия поприветствовал учеников школы № 12, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— День знаний — это торжество, которое объединяет разные поколения жителей Хабаровска. Это мероприятие важно для каждого, кто учится и преподает. Особенно этот день радостный и волнительный для первоклассников, которых в этом году насчитывается более 7 тысяч. Каждому из них мы решили подарить замечательную книгу — азбуку «Хабаровск от А до Я». Этот учебник — выражение любви к нашему городу, и его создателями являются не учёные, а наши любимые дети и учителя. Они создавали иллюстрации и писали стихи для книги. В каждой букве азбуки «Хабаровск от А до Я» содержатся истории о самых дорогих сердцу местах краевой столицы и об истории города. Я уверен, что этот учебник доставит вам радость и поможет с интересом начать учебный процесс. Поздравляю всех с Днем знаний!, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Мэр города пожелал нынешним выпускникам, которые также приняли участие в торжественной линейке, успешно сдать экзамены и поступить в вузы Хабаровского края, чтобы в будущем способствовать развитию региона.
В этом году подготовка к новому учебному году была тщательной. В более чем 120 образовательных учреждениях — школах и детских садах — провели текущий ремонт. На эти работы направили 965 млн рублей из консолидированного бюджета, из которых 504 млн рублей — средства городской казны.
Также в этом году в городских школах при подготовке к новому учебному году особое внимание было уделено вопросам обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В девяти учебных заведениях провели работы по установке защитных элементов, а в шести — меры по усилению противопожарной безопасности. Кроме того, сегодня на базе гимназии № 7 и школы № 43 начали работать детские технопарки \ «Кванториум\», в школе № 47 и школе № 2 поселка Березовка открыли модульные спортивные залы.