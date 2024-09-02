Волгоград вновь переименуют в Сталинград 3 сентября

Так, в частности, ранее в гордуме Волгограда поясняли, что решение о переименовании города в первых числах сентября принято в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, которыми в перечень дней воинской славы был внесен День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.