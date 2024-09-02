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Сергей Балдин назначен начальником омского УФСИН

Изменения вступили в силу с 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 22 марта Сергей Балдин занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя. С 30 августа он официально возглавил омское УФСИН. Информация о назначении была опубликована накануне в ЕГРЮЛ. Балдин пришел в Омск из Ульяновской области, где руководил местным УФСИН. До этого он работал в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. Президент России назначил Балдина начальником омского УФСИН 5 августа. 23 августа он был представлен своим подчиненным и губернатору Омской области Виталию Хоценко.