С новым рассветом: хабаровский утес вновь открыл свои двери для горожан

— Здесь находилась экспозиция, посвященная приамурскому генералу-губернаторству. Можно было примерить костюмы, послушать звучание фортепиано и познакомиться с экспонатами, связанными с изучением истории Хабаровского края. И все это пришлось закрыть из-за того, что здание начало протекать и разрушаться. Из-за того, что утес является объектом культурного наследия, документы для ремонта и выбор подрядчика длился долго, так как такие здания могут ремонтировать только специализированные компании. И, наконец, мы смогли увидеть долгожданный новый рассвет! Амурский утес для Хабаровского края — это место силы и притяжения, куда в обязательном порядке приходит каждый гость. Именно здесь мы видим слияние нашей великой реки Амур и именно на этом месте, по легенде, родился Хабаровск. Больше всего сегодня мне понравилось, что тысячи хабаровчан вышли из дома и пришли сюда. Все они радостные, улыбаются и делают сотни красивых фотографий. Думаю, это самое главное для нас, чтобы все горожане были счастливы, — рассказала Марина Лоскутникова, врио министра культуры Хабаровского края.