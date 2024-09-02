С новым рассветом: хабаровский утес вновь открыл свои двери для горожан

В Хабаровске состоялся «новый рассвет» Амурского утеса. Это здание уже издавна является одной из визитных карточек краевой столицы, возвышаясь над набережной города. Несколько лет утес был закрыт, но теперь он вновь раскрыл свои двери для жителей и гостей Хабаровска. Как прошло открытие, и какая история таится в стенах достопримечательности — в нашем материале.
ОТ ВОДНОЙ СТАНЦИИ ДО ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ.
До заселения берегов Амура, по преданию, на утесе жила могущественная шаманка, а сам он назывался «Мама хурээни», что в переводе с нанайского означает «Старухина гора». Здание Амурского утеса появилось только в 1943 году, а до этого целых 85 лет там находился пост Хабаровка.
По одним данным, здание использовали, чтобы наблюдать за другим берегом. По другим, как спасательный пост или водную станцию. Как бы оно не было на самом деле, много лет утес стоял без посетителей. Автор проекта стал архитектор Петр Стариков. Он работал над архитектурой не только Хабаровска, но и Комсомольска-на-Амуре и Симферополя.
Утес продолжал нести свою службу после войны, пока его не передали ЦПКО и не открыли там обзорную площадку с рестораном, в башне которого располагалась VIP-комната для особо ценных гостей. Примерно десять лет назад объект наконец-то реконструировали, и он обрел свой нынешний вид. Тогда его передали во владение музея имени Гродекова, и благодаря им, там открылась небольшая экспозиция для жителей и гостей города. В 1991 году зданию присвоили статус памятника культуры краевого значения.
Слава Амурского утеса продержалась не очень долго, а после наводнения 2013 года и вовсе начало приходить в упадок. Во всем оказались виноваты проектировщики — во время ремонта, сделанного после масштабного потопа, были допущены критические ошибки в системе гидроизоляции. Потолки стали течь, розетки искрить, штукатурка кусками обваливаться, а на перекрытиях и стенах появился грибок.
Косметические работы не решали проблему, а лишь на время маскировали. В результате экспонаты, хранившиеся в здании, переехали в Гродековский музей, а само здание закрыли для посещения. С каждым годом утесу становилось только хуже, и его печальная аура будто захватывала набережную города. И больше не было величественного вида, возвышавшегося над территорией.
Приступить к капитальному ремонту удалось только в 2024 году, после подготовки проектно-сметной документации. Изначально планировалось, что работы завершат к 1 июня 2024 года, но потребовалось принять дополнительные меры. Например, оказалось, что из-за отсутствия системы водоотведения и гидроизоляции разрушались внутренние и наружные стены и колонны.
Во время инспекции врио губернатора Дмитрия Демешина заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров рассказал, что стены утеса были поражены грибком и пропитаны влагой. Чтобы решить эту проблему, сделали дренажный котлован, проложили трубы, вывели воду за периметр. Не забыли и о гидроизоляции.
Долгожданное открытие состоялось 1 сентября 2024 года. На мероприятие пришли тысячи горожан, и все они смогли не только наконец-то побывать внутри, но и насладиться нежным фестивалем, наполненным разными конкурсами и активностями.
НОВЫЙ РАССВЕТ.
Расположилось мероприятие вдоль территории, на которой находится Амурский утес. Все было украшено нежными бело-фиолетовыми лентами и шарами, установлены фотозоны с цветами и яркое освещение из ламп и диско-шаров. Активностей было много! Кто-то сразу отправился изучать выставку-ярмарку, а кто-то решил сначала насладиться концертом. Официальное открытие не заставило себя долго ждать и звук колокола разразился среди тысячи гостей.
— Я очень рада, что сегодня вы, уважаемые жители и гости нашего города вместе с нами открываете наш Амурский утес. Более 80 лет назад, в 1943 году, у здания был первый рассвет. И конечно, он спустя годы начал нуждаться в капитальной реконструкции. Спасибо вам, горожане, которые поддержали голосование о том, что в данном объекте должен располагаться гостеприимный туристический центр, в который смогут обращаться как жители города, так и туристы. Огромная благодарность Дмитрию Викторовичу Демешину за то, что он поддержал концепцию обновленного пространства. Огромное спасибо всем, кто проделал такую огромную работу по реконструкции. Мы вместе постарались принести душу, тепло и любовь Амурскому утесу. И теперь мы наблюдаем новый рассвет! — выступила на открытии Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.
После церемонии, хабаровчане, под звуки оркестра и песни артистов, отправились изучать масштабную площадку. Например, многие гости смогли изучить обновленный утес изнутри, сделав фотографии на балконах в лучах заката.
— Здесь находилась экспозиция, посвященная приамурскому генералу-губернаторству. Можно было примерить костюмы, послушать звучание фортепиано и познакомиться с экспонатами, связанными с изучением истории Хабаровского края. И все это пришлось закрыть из-за того, что здание начало протекать и разрушаться. Из-за того, что утес является объектом культурного наследия, документы для ремонта и выбор подрядчика длился долго, так как такие здания могут ремонтировать только специализированные компании. И, наконец, мы смогли увидеть долгожданный новый рассвет! Амурский утес для Хабаровского края — это место силы и притяжения, куда в обязательном порядке приходит каждый гость. Именно здесь мы видим слияние нашей великой реки Амур и именно на этом месте, по легенде, родился Хабаровск. Больше всего сегодня мне понравилось, что тысячи хабаровчан вышли из дома и пришли сюда. Все они радостные, улыбаются и делают сотни красивых фотографий. Думаю, это самое главное для нас, чтобы все горожане были счастливы, — рассказала Марина Лоскутникова, врио министра культуры Хабаровского края.
Несмотря на то, что внутренний интерьер еще будут дополнять, уже есть на что посмотреть. Так, одна из комнат посвящена коренным народам Хабаровского края. На стенах можно увидеть восемь изображений людей, одетых в их национальные наряды. Также уже нашлось место для магазина сувениров, где можно приобрести игрушечного кита, ведь Хабаровский край — это Родина китов и самолетов, магниты, одежду и другое. Особый ажиотаж у гостей вызвали балконы, откуда открывался потрясающий вид на Амур и окрестности.
ИНТЕРАКТИВНОСТИ И КОКТЕЙЛИ.
На таком масштабном мероприятии не обойтись без активностей и необычных экспозиций. Например, Амурский утес встречал гостей не только лично в новом стиле. Организаторы фестиваля, с помощью нейросетей, изобразили здание в разных стилях. То есть, можно было узнать, как бы выглядел объект, если бы его нарисовали дети, построили на другой планете или даже сделали из бумаги.
Также для взрослых и детей открылось множество различных игр. Гости смогли раскрасить огромную раскраску с Хабаровском, собрать пазлы, станцевать, отправиться в виртуальное путешествие и сыграть в настольные игры, попутно узнав очень много фактов о родном регионе. Некоторые задания оказались даже сложными, ведь рисовать надо было верх ногами!
Сегодня мы предлагаем нашим гостям попробовать нарисовать Амурский утес. Но задание не простое, ведь придется надеть инвертоскопы. Это очки-перевертыши, то есть они меняют изображение, которое мы видим — верх меняется с низом, лево с право. И поверьте, что-либо нарисовать в них будет очень сложно! Но как только мозг адаптируется к новому миру, станет намного легче, но это займет время. Данный прибор развивает пространственные способности человека. Также его используют для профилактики морской болезни, — поделилась Виктория, волонтер.
Кроме активностей, гостям предлагали отдохнуть и перекусить. Специально для этого организаторы включили в меню несколько освежающих напитков, и один из них получил одноименное название с виновником торжества. В состав коктейля вошли дары дальневосточной тайги: ягоды лимонника, родиола розовая, корень аралии, сироп брусники и другие ингредиенты. Коктейль был придуман командой Ассоциации барменов Хабаровска и ее идейным вдохновителем — президентом Вадимом Мурашкиным. На празднике были доступны и другие авторские напитки: квас на краснике, холодный чай паназиатский и сбитень по дальневосточному.
И, конечно, не обошлось без конкурсов! Хабаровчанам предложили как нарисовать утес, так и найти архивные фотографии здания. Еще одна активность проводилась в социальных сетях — всем желающим выдавали искусственную пятитысячную купюру и предлагали сделать фотографию, где купюра станет продолжением памятника генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому.
Этот день надолго запомнится горожанам. И теперь его можно повторять, ведь Амурский утес теперь будет всегда доступен для посещения. И к тому же, как пообещала министр туризма, там скоро станет возможным выпить чашку кофе и полакомиться мороженым от местных производителей.